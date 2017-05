Dois bandidos morrem tentando roubar caixa eletrônico na prefeitura

Na madrugada desta terça-feira, 23, a cidade de São Roque foi acordada com muito barulho de tiros de fuzil e bombas. Uma quadrilha que assaltava caixas-eletrônicos tentou roubar e chegou a explodir as unidades de auto-atendimento do Banco Santander que ficam dentro da Prefeitura de São Roque. Eles chegaram a render o vigia, mas foram surpreendidos por equipes policiais que detiveram a ação.

Durante a abordagem, a quadrilha resistiu e, na fuga, trocou diversos tiros com a polícia. Os homens da força de segurança começaram várias perseguições e dois bandidos que estavam num Ford Fiesta preto foram baleados e morreram no local, no Jardim Villaça, na tentativa de chegar à rodovia Raposo Tavares.

A polícia ainda procura outros integrantes do bando que conseguiram fugir.