Dona Antonieta revira-se na sepultura!

Em setenta anos de existência, festejados sábado último, a Escola Estadual “Horácio Manley Lane” é um manancial de histórias, personagens e mistérios que integram a memória de milhares de são-roquenses que, nestas sete décadas, assentaram-se em seus bancos.

Entre seus capítulos mais memoráveis está a incansável mobilização de um grupo são-roquense, desde os anos 1930, para a cidade ter seu curso ginasial público e, assim, os jovens não precisarem ir a Sorocaba ou São Paulo para prosseguir a vida escolar ao término do ensino primário.

Fatos curiosos envolvem a denominação da escola, que de “Colégio Estadual Epaminondas de Oliveira” passou a “Colégio Estadual Horácio Manley Lane”, por decreto de Jânio Quadros, em 1955. Muitos creem que Horácio Manley Lane seja o ex-prefeito de São Roque, que assumiu a prefeitura no mesmo ano em que houve a mudança do patrono do colégio e doou o terreno onde o prédio escolar foi construído, mas, na verdade, trata-se de seu avô, de quem herdou o nome.

Falar sobre o “Manley Lane” é lembrar, num misto de terror e afeto, sua temida e legendária diretora Antonieta de Araújo Cunha, posteriormente Antonieta de Araújo Cunha Laurenciano, ao realizar seu tão sonhado casamento com o professor Leônidas Laurenciano, o igualmente temido “Teacher”, quando ambos já eram idosos e haviam cultivado longa vida celibatária.

A condução do “Horácio Manley Lane” com mão de ferro, por D. Antonieta, é tema que está no forno das “São-roquices” e será contada com auxílio do amigo Chico Verani, que conviveu com ela enquanto aluno do ginásio e, anos depois, como professor da escola.

D. Antonieta, por sua dedicação para consolidar o “Horácio Manley Lane” como uma das melhores escolas paulistas, merece uma crônica exclusiva.

– E quem, dos estudantes do “Horácio Manley Lane”, não se recorda do esqueleto que por décadas habitou, em uma caixa de madeira e vidro, o laboratório da escola, e, batizado de Catarina, muito mais do que objeto de estudo era tido como personagem vívido não somente do cenário escolar, mas do imaginário dos alunos?

Outrossim, quem estudou no “Manley Lane” nos anos 1960, além das ora nostálgicas, ora traumáticas recordações comuns a todos os estudantes capitaneados por D. Antonieta, guarda na mente a existência de outra figura que fez história na escola: “O Moita”.

Até o último sábado, nunca se soube ao certo se “O Moita” era um único e audacioso estudante ou um grupo de alunos dado a fazer traquinagens com o principal objetivo de perturbar D. Antonieta.

Porém, um vídeo contendo uma sensacional entrevista gravada pelo jornalista Vander Luiz, a pedido de Luciano do Espírito Santo, empenhado em abrilhantar a celebração dos setenta anos do “Horácio Manley Lane”, hoje sob direção de sua esposa Rosana Cilia do Espírito Santo, pôs fim ao mistério.

O vídeo, exibido durante o jantar comemorativo aos setenta anos, surpreendeu a todos e evocou diversas e deliciosas lembranças das peripécias protagonizadas pelo misterioso personagem.

“O grupo do ‘O Moita’ se tornou antológico, ficou muito famoso. ‘O Moita’ fazia alguma coisa e a turma esperava qual seria a próxima. Os participantes de ‘O Moita’ não haviam sido revelados até hoje. Eu era uma espécie de coordenador, tinha as ideias e o grupo fazia”, revelou Zeneu Teixeira de Carvalho, dentista e médico são-roquense.

Após afirmar não se recordar de apenas um dos integrantes do grupo, Zeneu nomeia seus companheiros de travessuras: “Murillinho Silveira, Vitorinho Tozzi, Rodolfinho Salvetti, Jair Carlini, João Luiz Perino, Edson Antonio Góes, Lineu Alberto de Góes, José Roque Barioni e Paulo Maluf, que foi embora daqui e nunca mais voltou”.

A subtração da sineta com que D. Antonieta anunciava a entrada e a saída dos alunos, quando não havia sinal instalado no prédio, é tida como uma das maiores peraltices de “O Moita”. “Foi marcada uma prova de Biologia para julho, porque o professor Chico Verani tinha sofrido um acidente e o professor Wladimir Nardelli só podia aplicar o exame nas férias. Eu terminei a prova e quando ia passando vi o sino e, como ‘O Moita’ não gostava de barulho, resolvi levá-lo embora. Isso foi em 1969. Confesso que há anos gostaria de ter devolvido e como agora é uma data propícia, os 70 anos do ‘Manley Lane’, vou devolver o sino. Diante da falta da sineta, D. Antonieta dava o sinal batendo dois pratos da fanfarra e isso era motivo de gargalhadas pelo ginásio inteiro”, finalizou Zeneu bimbalhando a velha sineta.

A

pós quase meio século “O Moita” é revelado, a sineta retorna ao “Manley Lane” e D. Antonieta por certo se revira na sepultura…

Parabéns à Escola Estadual “Horácio Manley Lane” e a todos que têm, de maneira séria ou jocosa, escrito a sua história!

Simone Judica é advogada, jornalista e colunista de O Democrata ([email protected]).

