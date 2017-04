Duplicação da Raposo Tavares em Mairinque será finalizada em maio

A CCR ViaOeste, concessionária que integra o Programa de Concessões de Rodovias do Estado de São Paulo, esta realizando a duplicação da Raposo Tavares (SP-270) entre o km 63 e o km 67, entre os municípios de São Roque e Mairinque.

A previsão da concessionária é que a obra, iniciada em novembro de 2016, seja finalizada neste mês de maio. Além da duplicação, a concessionária também reformulará o retorno do km 66+300, adequando-o para as novas pistas.

Na fase atual, a concessionária realiza obras entre o km 63+500 e o km 64. O trecho duplicado será contemplado com duas faixas de rolamento em cada sentido da rodovia, além do acostamento. A obra também compreende a instalação de barreiras rígidas, defensas metálicas, telas anti-ofuscantes, além de nova sinalização vertical e horizontal.

Além das melhorias, que trarão mais segurança para os motoristas que utilizam o trecho, destaca-se a adequação da rodovia para a passagem e travessia dos pedestres, que contará com três novas passarelas e uma rampa de acesso.

Em entrevista cedida ao Jornal O Democrata nesta quarta-feira, 19, a ViaOeste informou que está elaborando um novo projeto que depende só da aprovação do Governo Federal para a construção de uma alça de acesso na altura do km 65, trecho que corta a Estrada do Sertanejo e que dá acesso aos bairros Jardim Granada, Vila Barreto, Recanto dos Eucaliptos e Monjolinho, no município de Mairinque.

Com a obra, a concessionária informou que os benefícios serão enormes para a população.

“No trajeto, as lombadas serão eliminadas, o trecho irá contar com seis travessias para pedestres, passarelas acarretando em mais segurança e fluidez no trânsito. O tempo de viagem será menor entre os trechos, do centro de Mairinque aos bairros Jardim Granada e Barreto, será de 7 minutos, de Mairinque à São Roque o tempo será de 3 minutos”, disse a empresa.

Investimentos na melhoria da mobilidade podem ter um forte impacto não só no desenvolvimento econômico de uma cidade como também na qualidade de vida de seus habitantes, trazendo benefícios que não têm preço e não podem ser medidos.

Assim, os investimentos em mobilidade urbana tornam uma cidade ou região mais atraentes para as empresas que pretendem construir novas fábricas, escritórios etc. Muitos estudos mostram que o aumento dos investimentos em mobilidade urbana é acompanhado por ganhos econômicos tanto para a cidade quanto para seus habitantes.

Por outro lado, cidades com problemas de mobilidade que não investem o que podem ou devem para melhorar esta situação sofrem prejuízos, perdendo novas fábricas e escritórios, ou mesmo as empresas nelas instaladas que acabam se mudando para outros locais onde haja uma melhor infraestrutura de transportes.

Da Redação: Alan Vianni