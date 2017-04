É justo afirmar: “me engana que eu gosto”

Confundir política com as delações premiadas de envolvidos na operação Lava Jato é, no mínimo, menosprezar a inteligência. Um assunto tão atual e tão apolítico como as delações – que envolvem no submundo da corrupção a maioria esmagadora das legendas além de empresários e os diversos escalões do poder público – tem que ganhar o merecido destaque para que um número cada vez maior de pessoas passe a entender que, embora haja o envolvimento de figuras políticas, as investigações estão além, muito além do campo político partidário.

Enquanto essa conscientização não ocorrer é certo que os envolvidos, principalmente aqueles que ocupam cargos eletivos e se intitulam como nossos representantes, na tentativa de desqualificar as acusações, continuarão a ter a oportunidade de levar a público a ideia de que tudo não passa de perseguição política ou pessoal, reforçando o discurso de que é inocente e que nunca cometeu ato ilícito, como vem ocorrendo. Eles apostam na desinformação das pessoas para, assim, enfrentar de peito aberto as denúncias, as provas, os detalhes de cada ato corrupto apresentados pelos delatores.

A corrupção no Brasil é antiga e por isso sempre se correu o risco de se acostumar a ela. Mas, só agora com a velocidade da informação e, principalmente, pelas delações apresentadas, sobremaneira pelos executivos e proprietários da empreiteira Odebrecht, é que o brasileiro ficou sabendo, em detalhes, a magnitude dos roubos que se praticou nesse país. Pior, tomou conhecimento do quanto lhe foi tirado em serviços e benefícios essenciais com o único objetivo de abastecer uma vida de luxo, regalias e extravagâncias de corruptos e corruptores.

Buscar se inteirar dos acontecimentos que ocorrem à sua volta é uma maneira que o cidadão comum encontra para combater os males que afligem o Brasil. E nessa busca pela informação é certo que ele vai encontrar o caminho que o conduzirá de forma consciente às urnas nas eleições vindouras!

Destaque: Nada tem impedido o crescimento da corrupção