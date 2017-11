Educação, saúde e segurança com uma filosofia camelística!

Uma mãe e um bebê camelo estavam por ali meio à toa, quando de repente o pequenino filhote perguntou:

_Mãe, por que os camelos têm corcovas?

_Bem meu filhinho, nós somos animais do deserto, precisamos das corcovas para reservar água e por isso mesmo somos conhecidos e apreciados, por nossa grande capacidade de sobreviver no deserto sem água por vários dias.

_Uau mãe. Que legal! E por que as nossas pernas são tão longas e as nossas patas

arredondadas?

_Filho, elas são assim para que possamos caminhar sem muito esforço pelo deserto. Com essas pernas longas podemos nos movimentar melhor do que qualquer outro bicho na areia!

_Isso é muito maneiro mãe! É irado ter todas essas características para poder sobreviver em pleno deserto. E os nossos cílios, por que são tão longos?

_Nossos cílios longos e grossos são como uma capa protetora para os olhos. Eles ajudam na proteção quando somos atingidos pelas tempestades e os ventos, respondeu a mãe toda orgulhosa!

– Mãe, se a nossa corcova é para armazenar água para cruzar o deserto, se as pernas longas e patas arredondadas são para caminhar com mais facilidade através do deserto, se os cílios são para proteger nossos olhos durante as tempestades, o que é que nós estamos fazendo aqui neste zoológico? Isso não é um grande desperdício? A mamãe camelo respondeu:

_Coma sua comida aí filho, chega de perguntas.

Agora vamos comparar o diálogo de um ser humano criança com sua mãe. Veja a semelhança. O garoto diz para a mãe:

_ Mãe, porque o governo federal destina aos municípios milhões de reais para a saúde, educação e segurança?

A mãe responde:

¬_Uma boa saúde curaria a população sofrida e justificaria por que do nosso Brasil ser chamado de “o país dos impostos”. Você veria o retorno dos tributos em benefícios prestados à população.

Uma boa educação seria a saída para que o povo fosse desenvolvido e sábio. Diminuiria os níveis de criminalidade, fecharia presídios e ficaria mais fácil controlar a violência.

Já uma boa segurança traria mais tranquilidade ao povo. O garoto indaga:

_Mãe, se temos todos esses direitos, porque aprendi na escola que não posso ter no meu registro de nascimento meu nome de homem e nem o sexo? Eu gostaria de chamar Pedro, mas ninguém aceita. Até o cartório está dizendo que é para eu esperar minha própria decisão de gênero, afinal eu já nasci sabendo quem sou!

Mamãe, porque o papai morreu com um câncer esperando três anos por um exame que poderia ter salvado sua vida? Porque as pessoas matam até dentro das escolas e das igrejas? Porque morrem tantos policiais e suas famílias não são ouvidas pela imprensa, enquanto os familiares dos bandidos mortos são entrevistados defendendo seu parente criminoso?

Mamãe, porque estamos aqui neste Posto de Saúde há mais de cinco horas esperando a sua consulta?

_Chega de perguntas menino. O médico já vai me chamar.

Que desperdício!

Abraços do Bispo e bom final de semana, sem corcovas, por favor!

Texto: Bispo Cláudio Gonçalves