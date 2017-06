Educação SP e Centro Paula Souza oferecem mil vagas para estudantes de baixa renda

A Secretaria da Educação de São Paulo e o Centro Paula Souza abrem nesta quarta-feira (31) as inscrições para o programa de dupla formação MedioTec. A partir de agosto, alunos matriculados na 2ª série do Ensino Médio poderão, ao mesmo tempo, fazer o regular e aprender uma profissão de nível técnico. São mil vagas em 16 cursos, disponíveis em 12 municípios incluindo a capital. Os interessados devem se cadastrar até dia 14 de junho (horário limite: 15h) no site www.cps.sp.gov.br.

Financiado pelo Ministério da Educação (MEC), o MedioTec tem como foco jovens de baixa renda. No Estado de São Paulo, são oferecidos: Administração, Agenciamento de Viagens, Contabilidade, Edificações, Eventos, Hospedagem, Informática, Informática para Internet, Logística, Marketing, Mineração, Multimídia, Portos, Redes de Computadores, Secretariado e Segurança do Trabalho. Com duração de três semestres, as aulas são ministradas pelo Centro Paula Souza em unidades da Secretaria da Educação ou em Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), de acordo com a região (veja lista abaixo).

Seleção e bolsa auxílio

A Secretaria da Educação e o Centro Paula Souza estabeleceram três critérios de seleção e classificação: candidatos beneficiários de programas sociais, rendimento em Língua Portuguesa e Matemática na 1ª série do Ensino Médio em 2016; e frequência. Alunos que cursaram o Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano ou 5ª a 8ª série) integralmente em rede pública também terão preferência no preenchimento das vagas.

A primeira lista de convocados será divulgada nos dias 10, 11 e 12 de julho. Os alunos aprovados receberão bolsa auxílio. As aulas têm início previsto, em todos os municípios, no dia 25 de julho. O regulamento completo também está disponível no Portal da Educação (www.educacao.sp.gov.br).