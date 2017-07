Em busca de uma família compreensiva

Meu nome é Sussa, recebi esse nome porque sou tão bagunceiro, tão cheio de energia que na esperança de que eu acalmasse um pouco me deram o nome de Sossego, que acabou virando Sussa.

Eu cheguei ao canil da Sociedade Protetora dos Animais ainda filhote, junto dos meus irmãos. Logo fomos todos adotados, mas, eu infelizmente fui parar em um lar que não tinha estrutura para toda a energia que eu tinha para gastar, e que não haviam pensado como seria ter um filhote em casa. Em vez da minha família me levar para passear, brincar comigo para eu gastar energia, me prenderam na corrente. Isso infelizmente é mais comum do que vocês imaginam. Eu tinha apenas um metro de corrente para me movimentar.

Vocês podem imaginar, eu com menos de 5 meses de vida preso, sem poder correr ou brincar. Por sorte as tias foram me visitar para acompanhar como estava indo a minha adoção e se deparam com essa situação lamentável. Eu já estava deprimido de ficar preso, eu nem latia, nem tentava fugir, ficava apenas deitado, conformado com a situação.

Fui retirado na mesma hora daquela casa. Quando cheguei ao canil eu corria como um louco de um lado para o outro, fiquei muito feliz de poder me movimentar sem correntes. Não sei porque fizeram isso comigo, com certeza não se colocaram no meu lugar.

Fui castrado, vacinado e novamente fui procurar uma nova família. Mas está difícil, essas pessoas me roubaram a maior chance de ser adotado. Um filhote tem quase cem por cento de chance de ganhar uma família. Como já tenho quase um ano as minhas chances diminuem muito.

Além disso, com toda a minha energia, vou precisar de espaço e uma família disposta a passear e brincar comigo, o que dificulta mais ainda achar a família ideal. Mas eu não desisto e continuo procurando uma família para chamar de minha.

Com a minha história espero conscientizá-lo da importância da decisão de adotar. Certifique-se que você e todos os envolvidos estão prontos para receber um animalzinho. Consulte sua família, seu bolso, seu tempo, seu espaço e sua paciência. Não tire a chance de um animal que pode ter uma família de verdade.

Se você quer me conhecer ou nos ajudar procure a Sociedade Protetora dos Animais, telefones: 99853-1459 Rosana, 96387-6604 Lilian; email: [email protected] : Facebook: Protetora dos Animais Sr, instagran: protetoradosanimaissr. Você também pode nos ajudar depositando qualquer valor em nossa conta corrente. Banco do Brasil, agência 0523-1, conta 9.536-2.