Em carta ao Papai Noel, criança pede um emprego para a mãe

A solidariedade marca o paraibano Ian Yuri dos Santos (10), aluno do 4ª ano do ensino fundamental em João Pessoa. A criança cogitou abrir mão do seu presente de Natal por um emprego para a mãe, em carta enviada ao Papai Noel dos Correios.

Desempregada e separada do marido há cinco anos, Fátima dos Santos, mãe de Ian, relatou as dificuldades enfrentadas à TV Cabo Branco. “Saio (à procura de emprego) e fico muito feliz quando recebem (o currículo). Porque já é uma esperança de que eu possa ser chamada. Fico na expectativa, mas sempre com o pé no chão, pois o quadro de desemprego está muito grande”, afirmou.

Além de Ian, Fátima é responsável por mais uma criança. Os três vivem de favor na casa da mãe de Fátima, alicerce econômico da família.

Apesar das adversidades, Fátima se sentiu orgulhosa do carinho manifestado pelo filho. “Me senti (sic) muito privilegiada, porque a minha luta refletiu nele”, disse à TV Cabo Branco.

Confira, na íntegra, a carta de Ian Yuri dos Santos:

“Querido Papai Noel, gostaria muito de lhe pedir um trabalho para minha mãe, que está desempregada. Não sei se vai ser possível atender esse pedido. Então peço uma coleção de livros para ler (sic). Tenho 10 anos e me chamo Ian Yuri dos Santos.”