Em clima de festa

A semana termina com a expectativa para o início das Festas de Agosto 2017, que trará para as ruas de São Roque a partir deste fim de semana o clima amistoso e receptivo que anima a cidade e todos os turistas que passam pela terrinha nos próximos dias. A tradicional Entrada dos Carros de Lenha reúne pessoas vindas de todo o Brasil e com certeza esses 360 anos de São Roque serão celebrados com muita alegria por todos.

O clima de festa também segue com as boas notícias para a cidade. A inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto no Guaçu, obra muito aguardada por todos virá como um presente para a população bem em meio às festividades deste mês. Mais de 60% do esgoto da cidade será tratado. A finalização de um projeto que já pode ser comemorado.

Nossa vizinha Mairinque finalmente está a caminho de decidir o rumo da administração da cidade. Para as eleições já marcadas para 3 de setembro duas candidaturas foram confirmadas até o momento: Serginho Despachante e Binho Merguizo. As propagandas eleitorais já começam no próximo dia 5. Que as propostas sejam boas para a cidade e realmente existam motivos para celebrar essa nova fase que vai começar em breve.