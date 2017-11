Em tempos de redes sociais seja menos virtual e mais real

Hoje, com a mesma facilidade que as redes sociais nos aproxima, também nos afasta das pessoas. É incrível a quantidade de redes sociais que uma mesma pessoa pode possuir.

Essa conectividade facilita o contato com pessoas de longe, mas pode também nos afastar de quem é importante e está próximo a nós.

Vejo muitos profissionais perdendo clientes por falta de um contato maior.

Numa roda de conversa a maioria olha mais para o celular, do que para as pessoas a sua volta.

Sim, a internet tornou as pessoas mais preguiçosas, e o que antigamente era fácil, hoje se tornou difícil. É muito mais prático enviar uma mensagem, do que fazer um telefonema, mesmo quando o correto seria fazer tal ligação.

Você pode pensar agora: “Não Roque, mas é muito mais fácil enviar uma mensagem”. Sim, concordo plenamente, porém, essa facilidade pode atrapalhar na conclusão de um negócio, de uma venda e até mesmo de uma conversa.

Não estar na presença da pessoa, em qualquer que seja a situação, pode gerar várias interpretações para uma frase ou até mesmo para uma palavra. Até nos relacionamentos amorosos pode dar muita confusão.

Olhando esse cenário, pode parecer que as pessoas que são suas “amigas” nas redes sociais, fazem parte da sua rede de contatos, mas estou aqui pra te dizer que a maioria dos seus “amigos virtuais” não faz parte do seu network.

Tente se lembrar de alguém que vive curtindo suas publicações, mas pessoalmente não olha na sua cara. Com certeza você deve se recordar de ao menos um. É isso, o fato de estar conectado com alguém nas redes sociais não diz muita coisa.

A melhor maneira de se fazer Networking continua na boa e velha conversa, regada a um delicioso café, pois este sim é um bom aliado para marcar uma conversa frente a frente, e sair do mundo virtual para o real, ampliando de verdade o seu relacionamento com as pessoas.

Quer saber mais sobre o poder de um bom relacionamento? Me siga nas redes sociais ou acesse meu site www.roquegoncalves.com.br

Temos muito o que conversar! Até a próxima!

Artigo: Roque Gonçalves