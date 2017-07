Em vez de água na boca, fumaça no céu

Orgulhosa e imponente a desenrolar grossos tufos de fumo branco, anunciada pelo nostálgico apito soprado do vapor de sua caldeira, a velha locomotiva irrompe na parada da estância para deleite de todos os que aguardam a chegada da composição. A fumaça satura o ambiente e num passe de mágica a antiga estação ganha movimento e é tomada por indescritível emoção e contagiante alegria. Olhos brilham e corações batem mais forte, afinal é difícil manter-se indiferente diante de uma viagem de volta ao passado.

Aos poucos e com muito alarido os viajantes se acomodam em seus lugares e o maquinista aciona o assobio da Maria Fumaça com três apitos, dois breves e um mais comprido, e assim anuncia que o trem está prestes a partir. É curioso que, independentemente dos padrões universais, cada chefe de trem tem seu estilo peculiar de apitar. Para cada situação uma diferente combinação de silvos, como por exemplo os três gritos rápidos para manobrar, um longo para a aproximação de túneis, dois longos para a chegada à estação ou um intercalo entre breves e longos para o caso da via férrea estar obstruída.

Antigos ferroviários e usuários dos trens de passageiros puxados a locomotivas a vapor, como aqueles da extinta Estrada de Ferro Sorocabana, contam que o maquinista mais habilidoso conseguia fazer o apito “chorar”, “engasgar” ou “desafinar” a depender do modo hábil como retinha ou liberava o vapor que aciona seu equipamento sonoro. Em São Roque e Mairinque ainda se pode ouvir muitas histórias sobre a arte de ser maquinista, foguista, telegrafista, chefe de trens e diversos outros extintos ofícios ligados às ferrovias. O próprio apito a vapor virou peça de museu e hoje só existe nas históricas Marias Fumaças que insistem em sobreviver e nas chaleiras que anunciam que a água ferveu.

Quando o trem inicia sua marcha, dou-me conta, entristecida, de que não precisaria estar na Serra Gaúcha, pois poderia viver todas essas emoções em São Roque, a bordo de uma composição puxada por D. Corina ou D. Angelina, as belas Marias Fumaças são-roquenses que há anos apodrecem no pátio da Estação Ferroviária de Mairinque, enquanto políticos e autoridades não se entendem ou não demonstram os imprescindíveis empenho e competência para colocá-las, de uma vez por todas, nos trilhos.

O passeio turístico de trem a vapor é uma grande atração na Serra Gaúcha. São 23 quilômetros de percurso com uma hora e trinta minutos de duração entre os municípios de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa. O centro das atenções é a graciosa Maria Fumaça, movida a lenha e água, a puxar seis carros de passageiros.

Durante o passeio, a festa é comandada por um coral típico italiano, o grupo da tarantela e os gaúchos que percorrem os vagões a cantar, tocar e dançar.

Nas estações, a animação prossegue. Os turistas são recepcionados em Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa com saborosos vinhos, espumantes e sucos de uva, sempre ao som da música italiana ou gaúcha. Alguns passageiros dizem adeus, enquanto outros embarcam no passeio de retorno.

Os passeios ocorrem às quartas e aos sábados, sendo que, em alguns meses, há saídas extras. É necessário fazer reservas, pois, mesmo não sendo uma atração barata, nunca falta quem a procure.

Na São Roque que possui duas Marias Fumaças e seus vagões de passageiros, trilhos, paisagens, cantores, seresteiros, vinhos e sucos de uva, o trem turístico não passa de um sonho.

Em que pesem todos os argumentos dos contrários à aquisição das Marias Fumaças pelo ex-prefeito Efaneu Godinho e todas as polêmicas que envolveram a possibilidade felizmente frustrada de venda dos equipamentos no governo Daniel da Padaria, restam a São Roque, como saldo, esse patrimônio e a obrigação do poder público de aproveitá-lo em favor do bem comum.

Urge envidar esforços para que, no lugar dessa água na boca que surge a cada vez que um são-roquense vê uma Maria Fumaça, haja vapor nos céus, expelido por D. Corina e D. Angelina, ao som dos seus apitos e da algazarra contagiante dos passageiros.

Ao prefeito Cláudio Góes fica o apelo para que haja exaustivo empenho no sentido de ativar o trem turístico de São Roque.

Se um prefeito como Cláudio Góes, profundo conhecedor do valor social, cultural e econômico do desenvolvimento do turismo para uma cidade e sabedor do potencial de São Roque para verdadeiramente se tornar um destino turístico de renome nacional, não puser o trem turístico nos trilhos, creio que dificilmente outro o fará.