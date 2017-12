Emprega São Paulo/Mais Emprego tem 4.206 vagas na região

O programa Emprega São Paulo/Mais Emprego oferece 4.206 oportunidades nesta semana no Estado de São Paulo. Já o Aprendiz Paulista tem 113 vagas. Entre as mais ofertadas estão oportunidades para atendente de lanchonete, operador de telemarketing receptivo, auxiliar de limpeza, operador de linha de produção e vendedor.

O Emprega São Paulo/Mais Emprego é uma agência de empregos pública e gratuita. O programa, gerenciado pela Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho (SERT) em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), conta com mais de 3,5 milhões de currículos em seu banco de dados e já recolocou mais de 700 mil pessoas no mercado de trabalho.

Já as vagas do Aprendiz Paulista são voltadas aos alunos dos cursos técnicos das Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) com o objetivo de promover a vivência e a inserção de estudantes no mercado de trabalho.

Os interessados devem acessar e se cadastrar no site do www.empregasaopaulo.sp.gov.br. Também é possível se candidatar pessoalmente, em um Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT). Para isso, é preciso levar RG, CPF, PIS e Carteira de Trabalho. Veja aqui a lista de regionais do PAT no Estado.