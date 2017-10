Empresas de São Roque e Mairinque participam do Prêmio Sorocaba de Inovação

A primeira edição do Prêmio Sorocaba de Inovação, idealizado e organizado pelo Parque Tecnológico de Sorocaba, recebeu um total de 45 inscrições de empresas da região. Elas passarão por três fases de avaliação, e a escolha final da vencedora será feita por meio de votação online do público, a partir do dia 9 de novembro.

O prêmio visa identificar e reconhecer esforços, bem como produtos, processos, modelos de negócios, iniciativas e serviços inovadores que contribuam para o desenvolvimento e a consolidação da cidade como um dos polos de inovação no Brasil, atraindo parcerias e investimentos, e consolidando a região metropolitana de Sorocaba como um dos polos de inovação no Brasil.

As 45 empresas inscritas são provenientes de Sorocaba, Salto de Pirapora, Itu, Votorantim, Mairinque, São Roque e Porto Feliz, e abrangem sete categorias diferentes: startups; microempreendedores; empresas de grande porte; comércio e serviços; universidades; micro, pequenas e médias empresas; e inovação social.

“A proposta é que o Prêmio Sorocaba de Inovação faça parte do calendário anual de Sorocaba e da nossa região metropolitana. Estamos muito animados com os resultados obtidos nesta primeira edição e não tenho dúvidas de que o prêmio já está cumprindo seu objetivo de fortalecer a cultura da inovação junto aos empreendedores”, afirmou Roberto Freitas, presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba.

Avaliação

A primeira etapa é composta por uma avaliação remota e individual realizada pelos membros da Comissão Julgadora. Em seguida, é a vez da avaliação presencial, na qual os semifinalistas vão se apresentar para a Comissão Julgadora. Por último, a votação online, que será aberta ao público no dia 9 de novembro por meio do link: https://goo.gl/forms/pHSHg4fXKO0lTOZD3

Programação

A entrega do prêmio será feita no dia 16 de novembro, durante cerimônia de encerramento do 4º Empreende Sorocaba, no Seminário de Inovação do Parque Tecnológico de Sorocaba. Em breve será divulgada a programação completa.

O Parque Tecnológico de Sorocaba fica na Av. Itavuvu, 11777 – Distrito Industrial Zona Norte, Sorocaba. Telefone para contato: (15) 3316-2323. Website: www.empts.com.br