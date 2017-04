Encontro de Fusca

No próximo dia 30 de abril acontece no Recanto da Cascata o 14º Encontro de Fusca de São Roque das 8h às 14h. Entrada apenas para fuscas e derivados de motor a ar. Ingressos para expositores a R$10. Já para o público em geral a entrada será trocada por 1kg de alimento não perecível.

Feira de adoção

No dia 6 de maio acontece a feira de adoção, realizada pela Sociedade Protetora dos Animais no Largo dos Mendes, das 9 às 14 horas. Sua participação é muito importante.

Circuito Sesc de Artes

No dia 28 de abril, a Praça da Matriz de São Roque recebe o Circuito Sesc de Artes, com diversos espetáculos, entre circo, danças, peças teatrais, shows, atividades literárias e muito mais. O evento acontece das 16h às 21h e a programação é livre para todos os públicos.

Lista de contemplados da FAC

A lista provisória com os contemplados pelo programa de bolsas de estudo da FAC já está disponível para consulta no site da Prefeitura de São Roque. Interessados devem acessar o portal do município (www.saoroque.sp.gov.br). A lista definitiva será publicada dia 28 de abril.