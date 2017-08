Enquanto o dinheiro não vem, aprenda a ser próspero!

Qual o segredo da riqueza? – Perguntou o Discípulo. – Conhecer a sua essência, usar e valorizar o que você tem de bom. – Respondeu o Mestre. Pois é no poder que vem do autoconhecimento que aprendemos a lidar com a vida e fazer dela o melhor que podemos, compreendendo que riqueza nasce antes, de uma fonte que jorra de dentro.

A primeira lição – com Touro – é aprender a arar a terra, plantar a semente e irriga-la até que germine, crie raízes e vire árvore um dia, floresça e dê os frutos para a nosso sustento. É com o uso das suas forças e talentos que você aprenderá a valorizar cada etapa da vida, a ser justo e prudente, enquanto o tempo batalha para que a sua consciência desabroche. E assim, focar no positivo para que o negativo seja transformado, valorizar o que farta e não o que falta. Fundamental aqui, é ser obstinado e não, teimoso – flexibilizar em busca da luz – aprendendo o que nos ensina a natureza.

A segunda lição – com Virgem – é organizar a vida. Buscar realização! Ter o seu jeito certo de fazer as coisas, mas fazer. Bem feito e não necessariamente perfeito, pois sempre você terá espaço para melhorar sua atuação. Fundamental aqui, é calar o crítico interno que trava seu crescimento e prende você à sua racionalização. Sem fé, o poder é mera ilusão.

A terceira lição – com Capricórnio – é a disciplina! Já que sem ela não chegamos a lugar algum. Compreender que disciplina não é escravidão, e sim, a alegria de seguir na sua rota de ação, segura e firme rumo à sua ascensão. Fundamental aqui, é aprender que segurança é diferente de avareza, que é regida pelo medo da falta, carregada pela culpa da alma aprisionada em seu autoritarismo esgotado e sem poder. E lembrar sempre que o antídoto para a escassez é a abundância. Lei que cobre de bênçãos aquele que trabalha e vive por seu propósito. Sim! O seu propósito! Que pode ser simplesmente viver com a missão de um dia partir deste mundo melhor do que chegou, amando e sendo amado. Um Ser Humano feliz e próspero que entendeu que a harmonia do mundo é responsabilidade de cada um de nós. Por isso, faça a sua parte! Faça Seu Céu Brilhar! E a riqueza que você tanto deseja vai se revelar para você.

Nota:

Nas metáforas desta história, contada a partir da triplicidade dos signos de Terra: Touro (nosso sustento), Virgem (nossa rotina de vida) e Capricórnio (nosso propósito) – em qualquer ponto em que estejam no mapa astrológico – trazem lições que nos inspiram a traçar a rota de realização e prosperidade para nossas vidas.

