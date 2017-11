Entrega da Marginal atrasa e nova previsão é para dezembro

Com o prazo de contrato para a entrega das obras de reconstrução do trecho da Avenida Antonino Dias Bastos (Av. Marginal), encerrado no último dia 8 de novembro, a prefeitura justificou que o atraso ocorreu devido a constantes chuvas das últimas semanas e a demora no repasse da verba do Governo Federal.

Segundo apurado pelo O Democrata a lei permite o aditamento de 60 dias no prazo, devido à necessidade de reprogramação da obra. “Não existe uma data prevista, mas possivelmente será na primeira quinzena de dezembro”, informou a prefeitura através de nota.

Para o Diretor de Planejamento, Claudinei Rosa, “este pequeno atraso é normal, pois a questão das intempéries foge a nossa vontade, assim como a própria demora da CPFL com a remoção dos postes, mas o trabalho vem sendo realizado de forma consistente e dinâmica, sem dúvida nenhuma trará um resultado final que atenderá as expectativas da população”.

O valor para reconstrução do trecho é de R$ 2.780.497,47 e está sendo custeada com verbas de uma emenda parlamentar do Deputado Federal, Alexandre Leite DEM/SP, por meio de um convênio entre a Prefeitura de São Roque e o Governo Federal, através do Ministério das Cidades.

Etapas finais

A aplicação de massa asfáltica estrutural, o chamado binder, começou a ser feita na última terça, 7. O serviço que começou a ser realizado na pista sentido bairro centro deverá estar concluído até o final desta semana. A próxima e última etapa da pavimentação será a colocação da capa asfáltica fina que é a cobertura final do pavimento.

Também já estão sendo refeitas as calçadas e em breve terá início a fase de ajardinamento do canteiro central e a conclusão da passarela sobre o rio.

Nos próximos dias a CPFL irá retirar os dois postes que estão na pista sentido centro bairro, onde inclusive a pista foi alargada para facilitar a conversão à direita na av. Brasil.