Erosão no acesso da Castello Branco coloca segurança de motoristas em risco

Uma erosão de grandes proporções vem colocando em risco os motoristas que utilizam a Rodovia Livio Tagliassachi, trecho que da acesso a Rodovia Castello Branco, em São Roque.

O problema se encontra na altura do km 4,8 do lado direito da via, para quem está indo sentido São Roque. O buraco de aproximadamente quatro metros de largura fica a beira de um precipício que dá em um vale perto do Morro do Saboó.

A via é a mais utilizada para acessar a Rodovia Castello Branco, sentido São Paulo ou Sorocaba. O problema existe há meses, tendo piorado, devido as fortes chuvas que atingiram a região nas últimas semanas.

No entorno do buraco, há diversas rachaduras que podem comprometer o resto da estrutura da pista devido ao alto fluxo de veículos e caminhões que passam pelo local.

A redação do Jornal O Democrata entrou em contato com o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), para questionar o problema encontrado na Rodovia Livio Tagliassachi. Em nota, o órgão respondeu que está tomando as medidas para resolver este problema.

“O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) informa que realiza estudos para que seja definido o tipo de obra a ser realizado no reparo da erosão na rodovia Lívio Tagliassachi, SPA 053/280 no km 4,8, o local encontra-se sinalizado e em constante monitoramento para segurança dos usuários. Serviços de conservação (tapa-buracos, limpeza e roçada) são realizados regularmente.”, diz a nota enviada pelo DER.