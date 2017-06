A Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA) é uma doença degenerativa do sistema nervoso, que acarreta paralisia motora progressiva, irreversível, de maneira limitante.

Na ELA, os neurônios se desgastam ou morrem e já não conseguem mais mandar mensagens aos músculos. Isso finalmente gera enfraquecimento dos músculos, contrações involuntárias e incapacidade de mover os braços, as pernas e o corpo. A doença piora lentamente.

Quando os músculos do peito param de trabalhar, fica muito difícil respirar por conta própria. Os sintomas geralmente se desenvolvem após os 50 anos, mas podem começar em pessoas mais novas também. As pessoas com ELA têm uma perda gradual de força e coordenação muscular que finalmente piora e impossibilita a realização de tarefas rotineiras, como subir escadas, levantar-se de uma cadeira ou engolir.

A ELA não afeta os sentidos (visão, olfato, paladar, audição e tato). Ela raramente afeta o funcionamento da bexiga, dos intestinos, ou a capacidade de pensamento e raciocínio de uma pessoa.

Não há cura conhecida, o tratamento para a doença começa com um medicamento que reduz a velocidade de progressão da doença, inicia com Fisioterapia para reabilitação, uso de órteses ou de uma cadeira de rodas, e dispositivos respiratórios que incluem máquinas usadas somente durante a noite e ventilação mecânica constante.

