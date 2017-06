“Essa Coca é Fanta” – ação da Coca-Cola pelo Dia Internacional do Orgulho LGBT

Está fazendo sucesso na internet a notícia de uma ação interna da Coca-Cola, realizada nesta 4ª feira, dia 28. Para celebrar o Dia Internacional do Orgulho LGBT, a empresa distribuiu aos seus funcionários, na sede do Rio de Janeiro, latas do refrigerante estampadas com a seguinte frase – “Essa Coca-Cola é Fanta. E daí?”. Pra quem não entendeu, o texto do outro lado explica – “Criamos uma lata especial para reconhecer quem ignora os rótulos, desafia os preconceitos e assume quem realmente é. Essa Coca é orgulho. Essa Coca é respeito. Essa Coca é Fanta.” E sim, o conteúdo da lata é Fanta, não Coca-Cola. 🙂 Um e-mail sobre a ação também foi enviado aos colaboradores, veja abaixo.

Esse é um texto do Blue Bus que escreveu via Revista Meio&Mensagem.