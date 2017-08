Na manhã deste sábado, dia 26, foi inaugurada a ETE de São Roque, localizada na Rodovia Lívio Tagliassachi.

A inauguração contou com a presença do Governador Geraldo Alckmin, do Prefeito Cláudio Góes e outras personalidades políticas.

A estação de tratamento é um grande avanço na integridade do meio ambiente.