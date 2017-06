Estação de Tratamento de Esgoto em São Roque será inaugurada em 90 dias

O diretor de Sistemas Regionais da SABESP, Luiz Paulo de Almeida, informou durante evento em celebração ao Dia do Meio Ambiente em Laranjal Paulista, que a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de São Roque, no Guaçu, deverá ser inaugurada no prazo de 90 dias, com um investimento de R$ 62 milhões, sendo que o rio Guaçu e Ribeirão Mombaça, serão beneficiados com a despoluição.

Já a Estação de Tratamento de Esgoto do Bairro do Carmo, com investimento de R$ 504 mil, está concluída, operando em fase de testes e análise, e deverá entrar em operação definitiva nos próximos 60 dias.

Entre 2011 e 2017, a Sabesp investiu R$ 233 milhões em cerca de 30 obras, que evitam o descarte de 14 mil toneladas por ano de esgoto in natura em rios como Sorocaba, Piracicaba e Tietê. Essa ação melhora a qualidade das águas e têm consequências diretas na fauna, flora e na saúde da população.

Na região, a meta é elevar o índice de tratamento de esgotos nas sedes dos municípios dos atuais 84% para 100%, ou seja, mais de 800 mil habitantes serão atendidos com serviços de saneamento universalizados: 100% de abastecimento com água de qualidade, 100% de coleta de esgotos e 100% dos efluentes coletados tratados.

“Para São Roque recebo uma grande notícia, pois a partir da inauguração da ETE, passaremos a ter cerca de 63% de nosso esgoto tratado, e com as outras obras em andamento chegaremos aos 90%, melhorando a qualidade de vida e saúde da população”, afirmou Claudio Góes.

A Comissão de Obras da Câmara de São Roque formada pelos vereadores Etelvino Nogueira, Rafael Tanzi, Rafael Marreiro, tem acompanhado a execução das obras, que estão em fase final.



Evento

O prefeito Claudio Góes, participou ao lado do governador, Geraldo Alckmin, da soltura de cerca de 10 mil alevinos, peixes recém-nascidos, no rio Sorocaba, na cidade de Laranjal Paulista. Na oportunidade também foi inaugurada oficialmente a estação de Tratamento de esgotos Pau D´Alho, em Boituva.

O evento simboliza os resultados dos investimentos nos últimos seis anos para a melhora de 42 rios e córregos na região chamada de Médio Tietê por contemplar as cidades no trecho intermediário do rio, entre a nascente, na Grande São Paulo, e a foz, na divisa com Mato Grosso do Sul.