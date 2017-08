Estação de Tratamento de Esgoto será inaugurada dia 16 de agosto

No dia 16 de agosto, dia do aniversário de São Roque, às 12h, será inaugurada a Estação de Tratamento de Esgoto construída pela Sabesp no bairro do Guaçu.

A empresa já finalizou as últimas ações nos rios Guaçu, Aracaí e Carambeí, com o objetivo de interligar todas as redes destes locais aos coletores que levam até a Estação de Tratamento.

Nesta primeira fase que contempla a área central e os bairros coligados, o esgoto coletado tratado será da ordem de 80%. Na segunda etapa que será entregue em dezembro 2017 e que compreende o tratamento dos distritos de Maylasky e São João Novo, a cidade passará a contar com cerca de 95% do esgoto coletado tratado, além da despoluição dos ribeirões Guaçu e Mombaça, afluentes do Tietê e dos córregos Aracaí, Carambeí e Marmeleiro.

Em um segundo momento serão contemplados os bairros Paisagem Colonial, Vinhedos, Campininha e Canguera, pois o projeto já está pronto com as licenças ambientais autorizadas e o processo de licitação em andamento.

Quando esta fase estiver terminada, São Roque terá aproximadamente 99% de seu esgoto coletado tratado e as obras para o 1% restante serão concluídas no mais breve espaço de tempo.

A miniestação instalada no bairro do Carmo, já está em fase de testes desde o dia 20 de junho e entrará em operação definitiva nesta primeira etapa.

A Estação de Tratamento de Esgoto do Guaçu é um projeto antigo que começou na década de 90 e por desentendimentos contratuais entre a Sabesp e a empresa responsável pela construção à época foi paralisado, tendo sido retomado em 2012.

Os investimentos desta etapa são da ordem de R$ 44,6 milhões, chegando aos R$ 62 milhões quando o projeto estiver totalmente concluído e o benefício para o meio ambiente será imensurável.

A Estação que será inaugurada na próxima quarta-feira vai beneficiar uma população de 88 mil pessoas, com seus 16 km de novas tubulações, 3 unidades de bombeamento, 6 milhões de litros de esgotos retirados por dia e 156 litros por segundo a capacidade de tratamento.

Para o prefeito Claudio Góes, “Com a inauguração da ETE, São Roque realiza um antigo sonho que é ter seus rios despoluídos, além de melhorar a qualidade de vida da população, afinal somos uma estância turística que tem no meio ambiente sua principal riqueza, e a preservação deste, depende de ações do governo que vão encontro aos anseios de toda a comunidade”.