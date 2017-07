Estação de Tratamento de Esgoto tem inauguração prevista para 14 de agosto

A inauguração da Estação de Tratamento de Esgoto construída pela Sabesp no bairro do Guaçu está prevista para o próximo dia 14 de agosto, conforme anúncio da Prefeitura da São Roque. A empresa está realizando as últimas ações nos rios Guaçu, Aracaí e Carambeí, com o objetivo de interligar todas as redes de esgoto destes locais aos coletores que levarão até a Estação de Tratamento.

Nesta primeira fase que contempla a área central e os bairros coligados, além de Maylasky e São João Novo, a cidade terá cerca de 64% do esgoto tratado, além da despoluição dos rios citados acima.

Em um segundo momento serão contemplados os bairros Paisagem Colonial, Vinhedos, Campininha e Canguera, pois o projeto já está pronto com as licenças ambientais autorizadas e o processo de licitação em andamento.

Quando esta fase estiver terminada, São Roque terá aproximadamente 75% de seu esgoto tratado e as obras para os 25% restante serão concluídas no mais breve espaço de tempo.

A miniestação instalada no bairro do Carmo, já está em fase de testes desde o dia 20 de junho e entrará em operação definitiva nesta primeira etapa.

O projeto

A Estação de Tratamento de Esgoto do Guaçu é um projeto antigo que começou na década de 90 e por desentendimentos contratuais entre a Sabesp e a empresa responsável pela construção na época foi paralisado, tendo sido retomado em 2012.

Os investimentos são da ordem de R$ 62 milhões e o benefício para o meio ambiente é imensurável, pois além dos rios Aracaí e Carambeí, o Guaçu e o ribeirão Mombaça também serão despoluídos.

Para o prefeito Claudio Góes, a inauguração da ETE, São Roque realiza um antigo sonho que é ter seus rios despoluídos. “Além disso, vai melhorar a qualidade de vida da população”, comemora.