Estágio e trainee: mais de mil empresas têm programas abertos, com bolsa de até R$ 2,5 mil

A Cargill busca até 21 de novembro jovens profissionais para preencher 19 vagas. Os candidatos devem cursar graduações de Administração, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências dos Alimentos, Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Engenharias, Marketing, Medicina Veterinária, e Zootecnia. As oportunidades são para as cidades de São Paulo (SP), Uberlândia (MG), Santarém (PA), Rio Verde (GO) e Ilhéus (BA). Os interessados podem fazer inscrições pelo site da Cargill.

A Fundação Mudes está com 113 vagas de estágio abertas em todo o estado do Rio de Janeiro para estudantes do ensino superior, médio e técnico. As carreiras com o maior número de vagas são as seguintes: administração (18), engenharia (9), marketing (8) e informática (7). Os interessados podem se inscrever pelo site da Mudes.

O Grupo Sotreq está com vagas de estágio abertas em várias cidades do Ceará, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Os candidatos devem ter graduação em administração, ciências contábeis, comunicação social, engenharia, marketing e tecnologia da informação, prevista para dezembro de 2019. As inscrições podem ser feitas pelo site do grupo Sotreq .

A multinacional alemã da área especialidades química abriu 12 vagas de estágio. As vagas são para São Paulo, na capital e em duas cidades do interior (Porto Feliz e Rio Claro). O programa, com início em fevereiro de 2018, terá 12 meses de duração, com possibilidade de extensão por mais 1 ano. Os estagiários receberão bolsa-auxílio, auxílio-transporte, refeição, assistência médica e seguro de vida. Os interessados devem se inscrever pelo site Meta Talentos .

A Lojas Americanas abre inscrições para o processo seletivo de seu programa de estágio. Podem se candidatar estudantes de todo o país dos cursos de administração, ciências contábeis, economia, engenharias, marketing e publicidade e propaganda com previsão de formatura até dezembro de 2018. As inscrições podem ser feitas até o dia 1 de dezembro, no endereço estagio.lasa.com.br .

A Marisa está com Programa de Trainee aberto até 22 de novembro. Os candidatos devem ter concluído graduação entre dezembro de 2014 e julho de 2017 nas áreas de Administração, Economia, Engenharias, Relações Internacionais e Marketing. As inscrições podem ser feitas pelo site http://www.veredarh.com.br/ .

A Mercedes-Benz abriu as inscrições para o seu programa de estágio de 2018. No total, são 70 vagas. Os candidatos devem cursar o penúltimo ou último ano da graduação nos cursos de engenharia, pesquisa e desenvolvimento, produção, recursos humanos, compras, vendas & marketing, finanças & controlling e tecnologia da informação. As inscrições podem ser feitas até o dia 3 de dezembro pelo site da Mercedes-Benz.

A Nestlé está com as inscrições abertas para o seu programa de estágio Fast. Os jovens passam por três áreas diferentes, fazendo um job rotation a cada oito meses. Os candidatos devem concluir a graduação entre dezembro de 2018 e dezembro de 2019, em qualquer curso. Também é necessário ter inglês intermediário e conhecimentos do Pacote Office. As inscrições podem ser feitas pelo site da Companhia de Talentos.

O Nube está fazendo a seleção de 3.521 estagiários para 1.173 empresas. As oportunidades são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, período matutino e noturno. Há também vagas para alunos do curso técnico que devem horas de estágio obrigatório. Entre as oportunidades estão vagas para estudantes de Agronomia, Direito, Engenharia de Produção, Psicologia, Tecnologia em Turismo e Eventos. As bolsas-auxílio variam de R$ 600 a R$ 2 mil. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site www.nube.com.br.

A Philip Morris recebe inscrições para seu programa de trainee aberto até 23 de novembro. Os candidatos devem ser estudantes que tenham se graduado há, no máximo, dois anos e fluentes em inglês. As vagas são para as cidades Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Santa Cruz do Sul (RS). As bolsas são de R$ 2 mil no início do programa, mas são ampliadas para R$ 2,5 mil na segunda etapa. As inscrições podem ser feitas no site da empresa.

A Riachuelo está com inscrições abertas para o programa de trainees do próximo ano. As oportunidades são para jovens que se graduaram nos cursos de administração, economia, moda, comunicação, engenharia e áreas correlatas. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de novembro no site da Riachuelo.

