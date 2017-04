Estradas da Ponte Lavrada pedem socorro

Durante a semana, o vereador Alexandre Pierroni esteve no bairro da Ponte Lavrada visitando vias públicas de terra que necessitam de manutenção após ser procurado por moradores da localidade que reivindicam manutenção, motonivelamento e cascalhamento de ruas e estradas , além de serviços de roçada e capinação.

Após percorrer a Estrada Antiga da Ponte Lavrada e a que dá acesso à Capela do Cepo, e aos bairros de Maylasky e Gabriel Pizza, além da Estrada da Servidão, o vereador protocolou Indicação ao Poder Executivo para a inclusão dos serviços reivindicados no cronograma do Departamento de Obras da Prefeitura com o máximo de urgência, uma vez que o transporte escolar está comprometido e o acesso de moradores da localidade também.

Alexandre Pierroni conta que a situação se agravou após as fortes chuvas que atingiram a cidade no ano passado e causaram o rompimento de lagos e açudes naquela região, causando a destruição de vários pontos da estrada. Desde então, a recuperação das vias públicas não se deu por completo prejudicando o trânsito e o acesso de toda a população que reside na região.

“Pedi ao Poder Executivo que faça este trabalho o mais breve possível para que a liberdade de ir e vir das pessoas seja devolvida, porque em dias de chuvas, muitas delas ficam impossibilitadas de saírem ou chegarem às suas casas, e numa emergência isso pode até custar a vida de alguém”, encerra.