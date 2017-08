Estudantes do Cursinho Popular recebem material didático

O Cursinho Educação Popular de São Roque (CEP-SR), entregou neste sábado, 5, o material apostilado que apoiará às atividades que visam ao ingresso dos seus estudantes em universidades e faculdades de todo Brasil. O material didático recebido pelos alunos é o mesmo utilizado pelo do famoso Cursinho da Poli (foto).

Durante o ano, os 80 estudantes selecionados receberão duas apostilas resumindo o conteúdo cobrado nos principais vestibulares; uma apostila com as questões do ENEM (2014, 2015, 2016) resolvidas e comentadas; uma apostila com as últimas questões da FUVEST resolvidas e comentadas e uma apostila comentando as características das questões discursivas dos principais vestibulares brasileiros. Todo esse material foi doado pelo grupo Poli Saber para os vestibulandos são-roquenses.

Além das aulas promovidas por corpo docente com vasta experiência na modalidade de curso pré-vestibular e a entrega de apostilas, os estudantes do Cursinho Popular têm à disposição plantões de dúvida, aulas extras e material online. Os professores, todos voluntários, acreditam que essa estrutura oferecida pelo Cursinho ajudará ao vestibulando que cursou a Educação Básica na rede pública a se preparar para as concorridas vagas das principais instituições de ensino do país.

Sobre o Cursinho Popular

O Cursinho Educação Popular de São Roque é um projeto socioeducativo que preparara estudantes da rede pública de ensino da cidade para disputar as concorridas vagas nas universidades e faculdades públicas, além das modalidades com bolsas de estudo nas instituições particulares.

Criado em 2010 a partir da iniciativa de professores da região, o Cursinho atendeu quase 1.400 estudantes e possibilitou a aprovação de mais de 400 vestibulandos nas melhores universidades e faculdades do país.

Devido à crise econômica que assola o país e ao contingenciamento que atinge a cidade de São Roque, para o ano de 2017 reduziu-se o número de vagas ofertadas e as aulas foram concentradas nos finais de semana (sábado). Mais informações, Facebook: CEP São Roque – Educação Popular.