Estudantes e professores promovem passeata em São Roque

Desde às 14h desta sexta-feira, 28, um grupo com cerca de 200 manifestantes percorre as ruas centrais da cidade de São Roque. Eles estão distribuindo cartazes com os motivos do protesto: em defesa da aposentadoria, contra a terceirização e pedindo a saída do presidente Michel Temer.

Os manifestantes empunhavam bandeiras da URE (União Regional do Estudantes), do Siproem (Sindicato dos Professores) e do Brasil e faziam coros sobre as pautas levantadas. A Polícia Militar e o Departamento de Trânsito acompanham a passeata que transcorre sem causar transtornos para a população.