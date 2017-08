Evento debate tecnologia nos supermercados

A segunda edição do APASNEXT, evento de tecnologia voltado para o setor supermercadista, reuniu nesta terça-feira, 29 de agosto, mais de 650 participantes na Sede da APAS – Associação Paulista de Supermercados. Palestras e painéis com especialistas no tema apresentaram soluções exclusivas para a melhoria contínua da operação das lojas e a melhor experiência de compra dos clientes.

As novidades apresentadas buscam atender às necessidades levantadas pelo Estudo de Prontidão e Maturidade Tecnológica do Varejo Supermercadista, que, a partir da participação de centenas de empresas do setor, identifica os pontos de atenção e melhoria no campo da tecnologia.

Flávio Fernandes, vice-presidente e diretor de TI da APAS, abriu o evento e destacou a importância do evento. “Desenvolvemos esta ação para trazer aos supermercadistas a melhora no atendimento e, por consequência, a fidelização dos clientes. A tecnologia é peça-chave neste contexto de inovação e criatividade”, afirmou.

Claudio Santos, Watson Customer Engagement Executive da IBM, abordou a tecnologia cognitiva com foco na melhora da experiência de compra dos clientes, ocasião em que enfatizou o novo perfil dos consumidores, que estão cada vez mais antenados.

“O desafio atual não é mais ter informação, mas, sim, entender o que faremos com ela. A sociedade conectada cria novos ecossistemas que devem ser percebidos pelos varejistas, e transformam inovação e velocidade para atender esta nova demanda”.

Fabio Andreotti, Head of Google Cloud no Brasil, apresentou o panorama da transformação digital e os desafios que o setor supermercadista enfrenta neste processo, em que as lojas físicas e vendedores possuem uma nova função na experiência de compra dos clientes.

“Noventa por cento das vendas ainda são realizadas nos próprios estabelecimentos, porém cerca de cinquenta por cento dos compradores pesquisam e buscam referências na internet por meio dos smartphones. Estamos lidando com consumidores inteligentes e bem informados. Por isso, é preciso que o varejo esteja preparado para esta nova realidade – nos meios on-line e offline”, disse.

Inovações

Durante o APASNEXT, os patrocinadores expuseram novidades da área tecnológica, caso da Consinco – provedora de sistemas de gestão corporativa –, que apresentou ferramentas importantes para o setor, como por exemplo, a plataforma de e-commerce idealizada exclusivamente para supermercados, aplicativo para gerenciamento de pontos de vendas para acompanhamento à distância e o sistema de startup para análise de fluxo do ambiente – que disponibiliza um relatório completo de tempo de permanência em cada área do supermercado, e transporta um benefício do e-commerce para a loja física.

Já a VTEX, plataforma Cloud Commerce, trouxe soluções para suprir as necessidades de tecnologia, tais como sistemas de venda on-line com variações de compra.

Empresários supermercadistas de todo o Estado compareceram ao evento por meio das Caravanas organizadas pelas Regionais da APAS, a fim de proporcionar informações, boas práticas e desenvolvimento a todos os associados da entidade.

O APASNEXT foi patrocinado pelas empresas Consinco, Vtex, Knapp, Neogrid, RMS/Totvs, Symphony, Konfido/Sophos, RB Serviços, Senior, Star-it, Bizerba, BSP Cloud, Consil, Gunnebo, GZ Sistemas, Ingenico, Intersolid, Softbox, iVendas, Pag Seguro, RP Info, Toledo do Brasil e Visual Mix.