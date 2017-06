Evento em São Roque apresenta 350 cães de 90 raças diferentes

Clube cinófilo mais tradicional do Brasil, o Kenel Clube São Paulo, reunirá cerca de 350 cães de 90 raças diferentes em um grande evento nos dias 16, 17 e 18 de junho, no Recanto da Cascata, em São Roque.

Com entrada gratuita, o 15º. Grand Prix KCSP terá a disputa dos mais importantes títulos e prêmios do universo canino no Brasil. O patrocínio oficial é da PremieR pet, especialista em alimentos Super Premium para cães e gatos.

Segundo o presidente do KCSP, Mauro Atalla, o evento é uma boa pedida para o final de semana daqueles que que gostam do universo canino. Os visitantes poderão apreciar a beleza e diversidade dos animais, aprender um pouco mais sobre as diferentes raças e ter contato com o universo das competições, que representa uma atividade especialmente importante para os criadores apaixonados por seus cães.

“Teremos uma equipe de 6 árbitros internacionais para avaliar todos os cães participantes. Os vencedores nas diversas categorias ganham troféus, acumulam pontos para o ranking e títulos de acordo com os critérios e regulamentos do KCSP (tais como Campeão Filhote, Campeão Jovem, Grande Campeão de Beleza, entre outros)”, explica.

Como novidade desta edição, na sexta-feira, dia 16, haverá premiações extras para veteranos (cães com mais de 8 anos), grupos de cães da mesma raça do mesmo criador e cães machos ou fêmeas reprodutores com três ou mais crias participantes.

De acordo com Madalena Spinazzola, diretora de planejamento estratégico e marketing corporativo da PremieR pet, patrocinadora oficial do KCSP, o Clube conta com os melhores criadores de cães do país, sempre comprometidos com o bem-estar animal.

“É motivo de orgulho para a PremieR pet ser a marca de alimentos eleita por esse público tão exigente. Representa uma prova da confiança na excelência de nossos produtos e nos resultados que trazem para a saúde e beleza dos cães em todas as fases da vida”, destaca.