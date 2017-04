Evento rotariano ajuda Santa Casa de São Roque

O Rotary Club de São Roque – Estância comemorou seus quatro anos ao melhor estilo rotariano. Durante toda a manhã de sábado, 8 de abril, promoveu na Praça da Matriz da cidade o evento “Manhã de Sobremesa”, com atrações musicais e de lazer, com renda revertida à Santa Casa de São Roque.

O evento, que teve parceria do Rotary Club Centro Comercial Alphaville e de empresas, envolveu voluntários rotarianos na venda de doces e salgados, com toda a renda revertida à Santa Casa. Brinquedos infláveis fizeram a alegria da criançada, também com parte da renda direcionada ao hospital.

As atrações musicais ficaram por conta do trio MPB Jorginho, Nooel e Ítalo; do Corpo Musical da Guarda Municipal de Barueri; e do trio sertanejo Rubens, Robson e Ricardo. A Santa Casa também participou, com um estande oferecendo exames rápidos de saúde.

“Estamos comemorando nossos quatro anos, mas a ideia do Rotary é sempre trabalhar com projetos sociais. Por isso, por sermos uma grande família, comemoramos procurando ajudar nossa Santa Casa”, disse Leila Maria de Oliveira Camilo, membro do Rotary Club de São Roque – Estância e provedora da Santa Casa do município.

Segundo ela, qualquer pessoa ou empresa pode ajudar o hospital, que está se reerguendo depois de um período difícil em que sofreu intervenção. “Toda ajuda é bem vinda, desde doações em dinheiro ou em materiais e insumos novos, como fraldas, por exemplo”, explicou.