Exclusivo: Santa Casa diz que conduta do médico no caso de gestante e bebê mortos após alta foi correta

O caso da gestante Bruna Stephania Pires, de 28 anos, que morreu vítima de um AAA (aneurisma da aorta abdominal) horas depois de passar por atendimento na Santa Casa de São Roque trouxe indignação a familiares e amigos da vítima, além de dúvidas quanto à conduta do médico sobre os procedimentos adotados na noite de sexta-feira, 10, quando a jovem já apresentava dores abdominais e procurou ajuda no hospital.

A equipe de O Democrata buscou respostas junto aos representantes da Santa Casa sobre os procedimentos adotados durante a passagem de Bruna pelo hospital. O médico Bruno Tadeu, diretor clínico da Santa Casa e Luis Henrique Neres, advogado do setor Jurídico, disseram em entrevista exclusiva que a conduta do médico plantonista foi correta, pois nenhum erro absurdo foi cometido neste caso. “Quando ela deu entrada no hospital o médico fez os exames sobre o que estava acontecendo. Verificou a caderneta de gestação, fez os exames clínicos, viu que a criança estava bem. Temos que dividir sempre a doença que acometeu a jovem, da gestação. Tudo o que o protocolo previa ele fez”.

Em conversa com a nossa redação, Caio César Migliaccio, noivo da gestante, informou que vai entrar com um processo contra o médico e contra a Santa Casa, pois como afirmou no Boletim de Ocorrência, houve negligência médica no caso de Bruna.

“Queremos uma investigação sobre a conduta do médico e da Santa Casa, ele supôs que ela estava com cólica e não fez nenhum exame para saber o que estava acontecendo, ele simplesmente a medicou e disse para ir embora. Ela já estava para ter a criança, no mínimo ele deveria ter deixado ela em observação, e não dar um analgésico. A paciente é medicada, continua com dor e é mandada pra casa. Isso é um absurdo”, desabafa Caio.

Sobre a possibilidade de um exame de imagem, como uma ultrassonografia, os representantes da Santa Casa alegam que “com um exame de imagem talvez o aneurisma tivesse sido visto, mas o foco naquele momento era a gestação”. Os motivos desse exame não ter sido realizado se devem a postura e avaliação individual do profissional, segundo a Santa Casa. “Ele avaliou na hora o que seria necessário e clinicamente não se justificou uma ultrassom. Se está correto ou não, isso vai ser julgado pelo Cremesp (Conselho Regional de Medicina). Segunda-feira o prontuário foi encaminhado e eles farão averiguação do que houve”.

Além da mulher, Caio perdeu o filho, que estava saudável há pouco mais de 39 semanas no ventre de Bruna. Segundo ele, seu filho, que teria o mesmo nome do pai, e a jovem Bruna, tiveram uma gestação tranquila e sem nenhum grave problema.

Em nota divulgada logo após o ocorrido, a Santa Casa informou que casos de aneurisma da aorta abdominal são raros no perfil de Bruna, muitas vezes assintomáticos e fatais em 90% das vezes em que há rompimento da parede abdominal. “Todo o ocorrido merece e terá uma apuração rigorosa e pautada por especialistas da área para podermos ter uma conclusão justa e perfeita e então apontar, se houver, quem são os culpados, não se pode esquecer que existem órgãos sérios, profissionais e capacitados para essa investigação”, diz a nota.

Durante a entrevista, Tadeu informou que o médico que atendeu Bruna não foi afastado. “Ele não é empregado da Santa Casa, é terceirizado. A medicina é exercida a partir de protocolos. Nesse caso tudo foi atendido e estamos tranquilos. O que aconteceu com a jovem Bruna era muito improvável. Mesmo que tivéssemos internado e solicitado transferência, a nossa referência não comporta um tipo de patologia grave como esta. Talvez ela falecesse na espera”, disse.

A vida do bebê

Caio desabafou sobre a morte de seu filho, ainda no ventre de Bruna, e acredita que ao menos o bebê poderia estar com vida neste momento. “No mínimo ele teria salvado meu filho se tivesse feito um ultrassom e tivesse se aprofundado mais nos exames. Se o aneurisma fosse identificado, teriam feito uma cesárea de urgência, e meu filho ainda estaria aqui”.

Segundo a Santa Casa, Bruna não estava em trabalho de parto, então uma cesárea não se justifica para este caso. “Existe uma política nacional ditada pelo Ministério da Saúde para que se crie condições para que os partos evoluam de forma natural. Dor abdominal em grávidas pode significar inúmeras coisas. A não ser que fosse algo muito evidente, jamais se pensaria no aneurisma, da forma como foi”, explicou Tadeu.

Entenda o caso

No último sábado, dia 11, a gestante Bruna Stephania Pires, de 28 anos, morreu vítima de um AAA (aneurisma da aorta abdominal) horas depois de passar por atendimento na Santa Casa de São Roque. O bebê também não resistiu e morreu ainda no útero.

De acordo com o boletim de ocorrência, Caio César Migliaccio, que era o companheiro de Bruna Stephania Pires, relatou que a vítima estava entre 38 e 40 semanas de gestação, e sentia muita dor na região do abdômen quando foi levada à Santa Casa na sexta-feira, 10.

Segundo o relato de Caio à polícia, na Santa Casa, Bruna teria passado por um médico plantonista, que fez exame do toque e lavagem estomacal achando que seriam cólicas por conta das dores que ela sentia na região do abdômen. Após os procedimentos, o médico liberou Bruna. Segundo relato de Caio, Bruna saiu da unidade ainda com dores.

Ao retornar para casa durante a madrugada de sábado, 11, Bruna dormiu, mas acordou pela manhã com muitas dores e “espumando pela boca”, conforme descrito no B.O.

Ao ver a situação de Bruna, Caio acionou o resgate, mas a já vítima já estava desacordada, e foi orientado a fazer massagem cardíaca nela até a chegada da equipe. Quando a equipe chegou ao local, Bruna foi levada novamente até a Santa Casa, mas ela o bebê já chegaram sem vida na unidade de saúde. O enterro da jovem foi realizado no fim da tarde de domingo (12), no Cemitério Municipal de Alumínio.

A nota divulgada à imprensa pela Santa Casa enfatizou um “linchamento moral” à entidade. “O que não se pode aceitar, nestes tempos de ânimos acirrados e que sistematicamente tem acontecido com a Santa Casa, é a realização de um linchamento moral nas redes sociais, a qual ultimamente vem sendo vítima de difamação em redes sociais e outros canais, mas as pessoas se esquecem que amanhã são elas que poderão necessitar da Santa Casa”.