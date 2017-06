Existe uma Saída: palestras motivacionais em prol da Elena acontecem nesta segunda

Um ciclo de palestras motivacionais em prol da pequena Elena Miguel, 2 anos, acontece na próxima segunda-feira, 5, no São Roque Clube. Os fundadores do projeto “Existe uma Saída” falarão sobre posicionamento de carreira, presença digital, empreendedorismo e marketing, além de propósito de vida.

Os ingressos custarão R$ 50 (antecipados) e toda a renda será revertida em prol da cirurgia que a Elena necessita para ouvir.

O “Existe uma Saída” nasceu da ideia de três amigos doarem parte do seu tempo e do seu trabalho para ajudarem pessoas e instituições que passam por algum tipo de necessidade abordando os temas acima citados em ciclos de palestras. E toda a arrecadação do projeto é 100% doada para estes fins.

A 1ª edição do “Existe uma Saída” será em prol da pequena Elena, mas a ideia é levar o projeto para todo o Brasil, sempre com o mesmo objetivo: ajudar quem precisa de ajuda.

Palestras

Edu Castanho é coach, empreendedor e consultor de negócios digitais. Especialista em negócios digitais ajuda pessoas e empresas a criar ou alavancar seu negócio na internet.

Formado pela Academia Brasileira de Coaching (Abracoaching), trabalha na área de tecnologia e vendas há mais de 25 anos. Edu é fascinado por ferramentas digitais e estratégias de marketing digital. Neste dia 5 ministrará a palestra: Presença Digital – Como Utilizar a Internet a Seu Favor.

Renata Padilha é psicoterapeuta, coach, orientadora de carreira e consultora para desenvolvimento de pessoas. A psicóloga, especialista em clínica e RH, trabalha ajudando as pessoas a colocarem em prática a felicidade nos relacionamentos e no trabalho, através de palestras e workshops, processos de coaching e psicoterapia. Ministrará no dia 5 a palestra: Feliz Quando Crescer? Caminhos para a Felicidade.

Roque Gonçalves é coach motivacional e palestrante. Formado pela Academia Brasileira de Coaching (Abracoaching); Liderança, Inteligência Interpessoal e Comunicação Eficaz pelo Grupo Master Mind; Millionaire Mind Intensive pela Sucess Resources e com experiência de mais de 5 anos em Network Marketing, ministrando treinamentos e palestras motivacionais para os mais diversos grupos de pessoas. Ministrará a palestra: O Melhor do Seu Tempo.

Conheça a pequena Elena

A pequena Elena, que mês passado completou 2 anos, nasceu com ausência do nervo e malformação coclear, causando surdez profunda bilateral, ou seja, ela não escuta nada em nenhum dos dois ouvidos.

E a única chance da menina ouvir é fazendo um implante fora do país, na Turquia. Aqui no Brasil os resultados foram muito pouco conclusivos. O valor desse procedimento chegará a R$320 mil e a família não tem como pagar a cirurgia mais a viagem para o exterior. Sabendo disso os familiares e amigos estão mobilizando a internet em uma campanha para ajudar Elena.

Hoje, Elena, através de um grupo de surdos onde começou a aprender libras, faz aula de artes, convive com crianças iguais a ela, e já se comunica de uma forma linda. Sua família afirma que a alegria de saber se comunicar, de mostrar o que quer, é vista estampada no rosto da menina.

Serviço

Ciclo de palestras “Existe uma Saída”

Local: São Roque Clube – Av. Antonino Dias Bastos, 368, Centro – São Roque/SP

Data: 5/6 (segunda-feira) das 19h às 22h

Valor:R$ 50,00 antecipado ou R$ 70,00 na hora (se houver disponibilidade)

Informações:(11) 4712-2046 – [email protected]

Corrida solidária dia 11

Mais uma ação em prol da pequena Elena acontece no próximo dia 11 de junho. Vem aí a “Corrida Solidária em prol da Elena”, um evento realizado pelo Departamento de Esportes de São Roque.

O evento acontecerá no Estádio Quintino de Lima. Além da corrida, também será realizada uma caminhada. Informações pelo telefone (11) 4712-3741

Texto: Marcelle Parente