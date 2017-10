Expo São Roque terá semana com programação especial

Festa terá programação especial neste feriado, 2, para agradar a toda a família

Este fim de semana é a última chance para os turistas visitarem a 25ª Expo São Roque Vinhos e Alcachofras e para encerrar com chave de ouro, a festa traz uma programação especial para agradar a toda a família.

Nesta semana, a festa terá início já na quinta-feira, 02, feriado nacional. O público poderá aproveitar o descanso extra desta semana para conhecer de perto todos os aromas, sabores e sensações da Expo São Roque.

Pessoas dos quatro cantos do país já passaram pelo Recanto da Cascata, em São Roque para conhecer de perto os aromas e sabores da festa, que reúne os vinicultores da cidade, gastronomia à base de alcachofras, além de muita música, diversão e arte.

Com o tema “Tempos e Ritmos” a festa traz diversas atrações teatrais e músicas que levam o público a um mergulho nos clássicos que marcaram as épocas de 50, 60, 70 e 80.

Atrações para todos os públicos

Além do vinho e da alcachofra que já agradam a todos, a 25ª Expo São Roque também traz diversas atrações que agradam toda a família.

Para divertir a criançada, a festa traz diariamente o espetáculo musical de marionetes produzido por Edilson Pollarah. O artista estudou com dois dos melhores marionetistas do mundo: Manoel Kobachuck, do Brasil, e Viktor Antonov, da Rússia. As apresentações serão ao meio dia.

Para as famílias que gostam de mágicas, outro espetáculo que vai agradar a todos é o mágico Osamá Sato, que também é ator e empresário no ramo de brinquedos e livros que incitam a prática da mágica. Ossamá também faz parte do elenco do programa A Praça é Nossa, do SBT, com o bordão “Ih, compricô!”.

Os adultos também possuem diversão garantida na Expo São Roque. Para os apreciadores de vinho que querem conhecer mais sobre a bebida, o enólogo Fábio Goes traz workshop que mostra um pouco sobre a história do vinho, as harmonizações perfeitas com os mais variados pratos e como degustar os melhores vinhos. Os workshops ocorrerão sempre às 15h, exceto sexta-feira.

Já o visitante que se interessa por alcachofras, o chef Osley José, especialista na iguaria, ministrará workshops com dicas sobre como escolher, higienizar e degustar a iguaria. Os workshops ocorrerão durante a festa, no sábado, domingo e feriado, às 12, 14 e 16h.

A Pisa da Uva também é atração para toda a família. Essa é uma viagem no tempo que remete à tradição de pisar nas uvas, um dos primeiros processos para a elaboração e produção do vinho. O público será convidado todos os dias a colocar os pés em enormes tinas cheias de uvas.

Celebrando São Roque

Promovida pelo Sindicato da Indústria do Vinho de São Roque com o apoio da Prefeitura da Estância Turística, a Expo São Roque reúne enogastronomia, diversão, compras, shows e manifestações artísticas. O passeio fica ainda mais interessante pela presença de diversas vinícolas da cidade, que terão estandes onde será possível conhecer mais sobre o vinho e fazer algumas degustações.

De acordo com o presidente do SINDUSVINHO Fernando Pereira Leite, o foco da Expo São Roque é divulgar o potencial turístico da cidade, com destaque às vinícolas e a gastronomia à base de alcachofras. “Nossa região possui um grande potencial turístico, com restaurantes de renome nacional, hotéis, vinícolas e o artesanato. Nosso objetivo é fomentar o turismo, apresentando ao público o melhor da nossa cidade, conhecida nacionalmente como a Terra do Vinho”, ressalta o presidente.

Serviço

25ª Expo São Roque – Vinhos e Alcachofras

Data: 06 de outubro a 05 de novembro (todas as sextas, sábados e domingo feriados), das 10 às 20h

Local: Recanto da Cascata – Av. Antônio Maria Picena, 34 – Vila Junqueira, São Roque

Ingressos: Sextas-feiras: R$ 10,00

Sábados, domingos e feriados (12/10 e 02/11): R$ 28,00

Mais informações:

Telefone – 11-4712-3231

Site – www.exposaoroque.com.br

Facebook – https://www.facebook.com/exposaoroque/