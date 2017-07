Falta de mão de obra qualificada contribui para aumento do desemprego em São Roque

Somente no primeiro semestre de 2017, 2.603 trabalhadores deram entrada no seguro desemprego, enquanto 1.883 pessoas fizeram novos cadastros no PAT. Neste semestre, 325 vagas foram disponibilizadas, mas apenas 132 pessoas foram recolocadas no mercado de trabalho. São esses números que mostram outra face do desemprego.

“Muitos candidatos não tem escolaridade, e quando chegam à entrevista não conseguem suprir os requisitos impostos pelas empresas. Outros candidatos dizem que estão precisando de emprego, mas chegam na hora da entrevista e se negam a cumprir horários e funções estabelecidas”. A informação da coordenadora do PAT São Roque, Camila Vaz, mostra como grande parcela das pessoas que estão em busca de trabalho tem dificuldade em se encaixar com os modelos que o novo mercado de trabalho impõe.

De acordo com um estudo da Organização Internacional do Trabalho, 40% da força de trabalho global está desempregada ou em desalento, ou seja, nem procuram emprego.

O Brasil viu recentemente, de acordo com o IBGE, no pico do crescimento em 2010, que o tema mais falado era o apagão de mão de obra. Naquele ano, a falta de oferta de trabalhadores qualificados foi um ponto de queda. E isso indica a necessidade urgente de preparar os jovens para as novas demandas do mercado de trabalho.

O PAT

Em São Roque, o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), mecanismo criado pelo Ministério do Trabalho, tem como objetivo a busca de alternativas para a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, propiciando informações e orientações ao trabalhador na procura por emprego e, aos empregadores, na busca de recursos humanos, promovendo o encontro de ambos de maneira ágil, minimizando o custo social causado pelo desemprego.

Nos PATs são oferecidos os serviços de Intermediação de Mão de Obra, Habilitação ao Seguro-Desemprego e Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS. Nesses locais, as pessoas também podem se inscrever no Programa Estadual de Qualificação Profissional (PEQ) e no Programa de Apoio à Pessoa com Deficiência (PADEF) – também gerenciados pela SERT.

Aproximadamente 120 pessoas passam pelo posto todos os dias em São Roque, buscando uma vaga no mercado de trabalho, mas uma parcela destes candidatos muitas vezes não consegue conquistar a vaga devido a diversos fatores.

Além da falta de qualificação, outro fator que dificulta o preenchimento das vagas são informações erradas que muitos candidatos passam na hora do cadastro.

“Algumas pessoas na hora do cadastro omitem as informações corretas de nossos atendentes, muitos modificam o endereço na hora do atendimento e isso compromete na triagem dos candidatos”, explica à coordenadora do PAT.



A batalha por um emprego

Ao contrário de candidatos que omitem informações e se negam a trabalhar em determinadas funções e horários, existem pessoas que realmente necessitam de uma oportunidade e estão abertas às poucas chances disponíveis no mercado.

“Uma vez recebemos uma mulher bem humilde aqui no PAT, ela disse que estava desesperada e que aceitaria qualquer coisa. Perguntamos se ela se submeteria a trabalhar como coveira no cemitério, e para a nossa surpresa e espanto, ela perguntou se podia começar naquela mesma hora.

Ficamos tão comovidas com a força e disposição desta mulher, que conseguimos um trabalho como faxineira, devido à escolaridade dela, essas são histórias que nos fazem levantar cedo e tentar ajudar essas pessoas”, desabafou Camila.

O desafio de conseguir uma colocação no mercado de trabalho já começa na tentativa do primeiro emprego. Lucas de Oliveira, 18 anos, é morador de São Roque e está na expectativa de iniciar a vida profissional. “Minha mãe disse para eu vir até o PAT, pois uma prima minha conseguiu um emprego com a ajuda do posto e, como nunca trabalhei, vim aqui para tentar uma entrevista”, comentou Lucas.

O desemprego é um mais uma das consequências da recessão que o Brasil atravessa e seu peso é maior para jovens, negros, mulheres e pessoas acima dos 40 anos. Além disso, é um problema que permanecerá presente, mesmo após a retomada do crescimento.

É preciso uma aguda preocupação com o tema, porque há uma geração com seu destino ameaçado pela falta de emprego.