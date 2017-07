Familiares procuram por cachorro da raça Yorkshire desaparecido

Na manhã desta terça-feira, 4, o dono de um cachorro da raça Yorkshire, informou o desaparecimento do animal após ele sumir do Pátio do Samuel, localizado na Rua São Judas Tadeu, no bairro de Gabriel Piza, em São Roque. O desaparecimento ocorreu sábado, dia 1.

O dono informou que o cachorro atende pelo nome Tony e tem oito anos de idade, informou ainda que o animal toma remédios controlados. Segundo relato de vizinhos havia um casal tentando pegar o animal.

o proprietário do animal pediu para quem tiver informações sobre o paradeiro do animal, favor entrar em contato pelo telefone 011-4712-677, ou pelo whatsapp 9-9444-0006.