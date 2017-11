Fanfarra Schoenacker é campeã no Concurso de Fanfarras e Bandas de Caieiras

A Fanfarra Schoenacker foi campeã no último final de semana do Concurso de Fanfarras e Bandas de Caieiras “Cidade dos Pinheirais”, na categoria infanto-juvenil na modalidade corpo musical e baliza.

A 28ª edição, realizada pela Prefeitura de Caieiras com o apoio da Fanfarra Marcial Simples Walther Weiszflog de Caieiras, manteve as mesmas inovações trazidas nos anos anteriores.

Além disso, conforme o regulamento, as corporações tiveram que apresentar músicas de estilo popular, com o objetivo de mostrar ao público a variedade do trabalho artístico desenvolvido pelas fanfarras e bandas.

Mais uma vez a Fanfarra Schoenacker levou o nome de São Roque ao lugar mais alto do pódio, demonstrando assim, a importância do trabalho dos maestros Willy Santos e Alessandro Sampieri, no desenvolvimento do projeto Fanfarra Escola para Vida.