Fatec divulga prazo para pedir isenção total ou parcial da taxa do vestibular

Os pedidos para isenção total ou de desconto de 50% na taxa de inscrição para o vestibular do primeiro semestre de 2018 das Faculdades Técnicas do Estado (Fatecs) podem ser feitos a partir de segunda-feira (30).

Os candidatos interessados devem fazer o pedido por formulário disponível no site do vestibular da Fatec até as 15h do dia 6 de novembro.

É possível pleitear os dois benefícios desde que o candidato preencha os requisitos necessários. Nesse caso, é preciso fazer dois pedidos diferentes.

Preenchido o formulário, o candidato deve guardar o número do protocolo gerado pelo sistema para fazer a inscrição no envelope que será entregue na sede da Fatec em que pretende estudar, também no período de 30 de outubro a 6 de novembro, das 9h às 20h.

Ao entregar o envelope com os documentos, o candidato deve preencher, assinar e entregar o formulário de solicitação do benefício, disponível no site, na seção Isenção/Redução. A resposta será publicada no dia 28 de novembro, somente pela internet.

Requisitos

Para pedir a isenção total, o candidato deve ter cursado integralmente o Ensino Médio ou a Educação de Jovens Adultos – EJA (supletivo) integralmente em escola pública (estadual, municipal ou federal) ou em instituição privada, se tiver feito o curso com bolsa de estudos integral. A renda mensal familiar bruta é de até R$ 1.405,50 por pessoa. Se solteiro, a renda mensal deve estar limitada a esse valor.

Para os pedidos de isenção parcial da taxa, o estudante deve estar regularmente matriculado na terceira série do Ensino Médio, em curso pré-vestibular ou em curso superior de graduação ou pós-graduação. A renda mensal deve ser de até R$ 1.874,00 (dois salários mínimos). Estudante desempregado também tem direito à isenção.

Vestibular

Após a divulgação da resposta no dia 28 de novembro, o candidato beneficiado deve fazer a sua inscrição para o vestibular, exclusivamente pela internet e apenas no curso que escolher, até 7 de dezembro.

Para mais informações, acesse aqui o Manual do Candidato. O valor para a taxa de inscrição é de R$ 64,80.