Fatec São Roque abre Concurso Público para professores

A Fatec São Roque está com inscrições abertas para Concurso Público para professor de ensino superior em diversas áreas. As disciplinas são:

– Matemática Discreta

– Dimensões do Turismo

– Políticas Públicas no Turismo

– Gestão de Marketing

– Gestão de Pessoas

– Espanhol

– Desenvolvimento para dispositivos móveis

– Economia

Todas as informações estão dispostas nos editais de abertura de inscrição, que estão disponíveis para consulta no site da Fatec São Roque e no Portal do Concurso Público.

www.fatecsaoroque.edu.br

http://www.concursopublico.sp.gov.br

As inscrições terminam no dia 06/09/2017.

Faculdade de Tecnologia de São Roque

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 132 ● Centro

18130-070 ● São Roque/SP

(11)4712-3229