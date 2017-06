Prefeitura anuncia construção de nova creche no Santo Antônio

Na segunda-feira (26), o prefeito Cláudio Goes recebeu em seu o gabinete, o presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação, João Cury Neto, comunicando durante a ocasião, que o órgão deve liberar no segundo semestre de 2017 os recursos necessários para construção de uma creche na Vila São José, com valores acima de R$ 1,8 milhão, no terreno anexo à EMEF Paulo Ricardo da Silveira Santos.

Na reunião foi discutida a importância do FDE apoiar a estrutura da educação municipal em São Roque, principalmente quanto as carências de recursos físicos e distribuição de material escolar. Foi discutido também a participação imediata da prefeitura em aderir a ata de registro de preços de material do Governo do Estadual, além da possibilidade da cooperação conjunta com outras compras efetuadas pelo Estado em relação a itens de manutenção das escolas, mobiliários e veículos escolares.

O FDE é uma instituição do Governo do Estado de São Paulo que promove o desenvolvimento da educação pública no Estado de São Paulo, em parcerias com gestores das escolas, educadores, empresas e afins.

Participaram do encontro, além do prefeito e do presidente do FDE, José Weber, Diretor de Educação, Mario Pardini, prefeito de Botucatu e Efaneu Nolasco Godinho, ex-prefeito de São Roque.