Feira vai aproximar estudantes brasileiros de universidades americanas

Brasília vai receber, no próximo mês, a 6ª edição da Feira EducationUSA, que irá apresentar ao público cursos de graduação, mestrado, doutorado, inglês intensivo e programas de curta duração das mais renomadas universidades americanas. A expectativa é que 2 mil pessoas visitem a feira.

No evento, os estudantes interessados em estudar nos Estados Unidos poderão ter contato direto com os representantes oficiais de diversas universidades americanas. Entre as instituições participantes estão a New York University, University of Florida, George Washington University, University of California San Diego, University of Missouri e University of North Carolina Wilmington.

A feira é organizada pelo EducationUSA, que é o órgão oficial do governo norte-americano para estudos nos Estados Unidos, e conta com o apoio da embaixada americana. Também haverá palestras sobre vistos e exames de proficiência mais exigidos, além de orientadores do EducationUSA que tirarão dúvidas sobre os processos de admissão.

O evento acontece no dia 22 de agosto, no Centro de Eventos Brasil 21, em Brasília. A entrada é gratuita, mas quem quiser participar terá que fazer a inscrição no site.