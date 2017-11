Feriado com sol nas praias de quase todo o Brasil

Com o afastamento de um ciclone extratropical, o mar já baixou no litoral do Sul e do Sudeste e não há mais risco de ressaca e nem de ventos fortes no feriado de 15 de novembro . Mas o tempo preocupa no litoral da Bahia porque nuvens carregadas ainda crescem na região por causa da recente passagem de uma frente fria.

Nas praias da Região Sul, o sol fica forte desde cedo . Ondas de até 1,5 m no litoral do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina. Só há previsão de pancadas de chuva a partir da tarde para o litoral sul gaúcho, podendo chover em vários locais da praia do Cassino. Uma frente fria vai chegar no sul do Rio Grande do Sul.

O sol predomina nas praias da Região Sudeste neste feriado, com ondas de 0,5m a 1,0m . O litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro devem passar grande parte do dia com poucas nuvens. O litoral centro-sul do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória, terá um pouco de nuvens o dia todo, mas não deve chover. Há previsão de chuva e de muita nebulosidade para o litoral norte capixab a.

Vai dar para curtir uma praia no feriado desta quinta-feira em quase todo o litoral da Região Nordeste, mesmo com previsão de pancadas de chuva . O tempo preocupa só no litoral da Bahia e de Sergipe. Estas áreas devem ter muita nebulosidade o dia todo e várias pancadas de chuva, que podem ocorrer a qualquer hora. Pode chover com moderada intensidade em muitos locais. Muita chuva está prevista para a região de Porto Seguro , no sul da Bahia. As pancadas de chuva no litoral do Maranhão e do Piauí podem vir com raios, mas só a partir da tarde. A faixa litorânea de Alagoas ao leste do Rio Grande do Norte pode ter chuva passageira e fraca. Não deve chover no litoral norte do Rio Grande do Norte e nem nas praias do Ceará.

As ondas no litoral do Nordeste nesta quarta-feira, 15, não devem passar de 1,0m no litoral da Bahia e de Sergipe. De Alagoas até o Maranhão, as ondas podem chegar a 1,5m.

Para o l itoral do Pará e do Amapá, a previsão é de um feriado com muito sol , mas com previsão de pancadas de chuva passageiras no fim da tarde e à noite. Mas atenção porque há risco de raios .

As ondas não devem passar de 1,0m.