Feriado prolongado trouxe intenso movimento para o turismo em São Roque

Neste feriado do Dia do Trabalhador os meios de hospedagem da Estância Turística de São Roque registraram ocupação total, a rede gastronômica estava superlotada, as vinícolas atenderam com sua capacidade máxima, chegando alguns empreendimentos a atenderem mais de 10 mil pessoas nestes três dias.

Além do feriado prolongado, vários eventos contribuíram para que a cidade recebesse um número significativo de visitantes no último final de semana. A realização do Circuito Sesc de Artes, do Open Paulista de Downhill, da Festa das Nações, o Encontro de Fuscas e a saída e chegada da Romaria, proporcionaram aos visitantes uma série de opções de lazer e turismo em pontos diferentes do município.

O trabalho desenvolvido pelo Departamento de Turismo através da divulgação da cidade em blogs, sites de turismo, feiras e exposições do segmento, além da proximidade da capital paulista, colocam São Roque, em 1º lugar no ranking de destino de um dia, o chamado “turismo bate e volta”.

Para o diretor de Turismo e Desenvolvimento Econômico, Marcio Feltrin, isso é resultado de ações que visam o incentivo ao turismo. “Para atender toda essa demanda os empreendimentos contratam mão de obra local, gerando renda extra para os trabalhadores, que acabam impulsionando o consumo no comércio local e consequentemente aquecem a economia do município”, disse.