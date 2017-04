Festa São José Operário em Mairinque

Segue até o dia 1° de maio a Festa São José Operário em Mairinque. A tradicional festa promove shows com os artistas locais, e traz barracas das associações com lanches e pratos típicos. Na Praça da Matriz, das 17 às 23h.

Agendamento de transporte ambulatorial

Os agendamentos dos transportes ambulatoriais do Departamento de Saúde terão datas diferenciadas durante o feriado. Pacientes com consultas nos dias 29 de abril, 1º e 2 de maio, deverão realizar os agendamentos impreterivelmente no dia 28 de abril. Mais informações pelo telefone (11) 4784-2551, na central de agendamentos de transportes do Departamento de Saúde.