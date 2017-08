O tradicional festival de Sardinhas na Calçada da Quinta do Olivardo, que aconteceria no próximo dia 26 de agosto, conforme noticiado nas duas últimas edições, foi adiado. Segundo a direção da casa, a nova data do evento ainda está em análise e deve ser divulgada em breve.

Os interessados em participar devem ligar para o número (11) 4711-1100.