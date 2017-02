Fim da lei do toma lá dá cá

Após muitos anos de ausência, na última segunda-feira consegui preparar o estômago para ver uma Sessão da Câmara Municipal.

A nova composição de vereadores tinha tudo para melhorar o nível do debate. Felizmente, foi o que aconteceu!

Apesar da complexidade dos temas que seriam votados, tudo levava a crer que seria uma sessão rápida (por isso mesmo que eu tomei coragem de ir) porque tudo já havia sido debatido e acordado previamente.

Antes do prefeito enviar os projetos ao legislativo, ele marcou uma reunião com todos os vereadores para explicar a situação financeira da cidade e propor as medidas que seriam votadas no plenário. Treze, dos quinze edis, compareceram ao encontro e pareceram concordar com os assuntos. No final, o “Pacote Anti-Crise” com onze leis e projetos de leis foi totalmente aprovado.

As leis incluíam grosso modo: terceirização da merenda escolar; contratação (três), regulação das horas extras e do trabalho dos fiscais da prefeitura; remanejamento de 5% da taxa de iluminação pública para pagamento de contas de luz; regulação dos índices de impostos e isenções de IPTU; suplementação de verbas para obras no Caetê; anistia de juros e multas para impostos atrasados; regulação de depósitos judiciais referentes a ações envolvendo a prefeitura e o fim do que eu chamo “lei do toma lá dá cá” (volto ao tema no final).

Pronto. Resumi cinco horas de sessão em um parágrafo para você, amigo leitor. Os detalhes das leis estão disponíveis no site da Câmara Municipal.

Saiba que, a partir de agora, quem tem débito pode correr para regularizar, a fiscalização e as multas sobre atividades financeiras devem aumentar, a ordem do dia é pagar contas atrasadas e a agilidade para solução dos problemas da prefeitura deve aumentar.

A título de fofoca, só o Estrada não compareceu à sessão. O Rafael Marreiro foi embora antes das aprovações em segundo turno. O Niltinho arrebentou na presidência e segurou os ânimos de quem achou que estava no comício e daqueles que ainda não conhecem o regulamento interno. O Guto Issa pode comemorar o desempenho como líder do governo. Aparentemente, não temos oposição, ainda.

Eu chamo de “lei do toma lá dá cá” o remanejamento orçamentário cravado em 1% da receita. Isso causava entraves e atrasos na administração e permitia que os legisladores atuassem como executores. Errado. Acho 10% um valor muito alto (válido, talvez, num momento de crise), mas 1% é sacanagem, ainda mais quando na verdade observamos que, de 1 em 1, no ano passado, se remanejou 32%.

Dessa forma, essa lei só servia para que vereadores tivessem um poder que não lhes é atribuído sobre o prefeito. Temos três poderes e eles devem se equivaler, nunca se sobrepor.