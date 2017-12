Fim do sinal analógico de TV é adiado para janeiro

Apenas em parte do interior paulista as transmissões televisivas serão digitalizadas neste momento; outras serão em 2018. Na região de Sorocaba, onde a mudança do formato analógico para o digital era aguardada para acontecer na última quarta-feira, 29, a próxima previsão de execução do processo é 17 de janeiro de 2018. A decisão e anúncio da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) aconteceu a partir de pesquisa do Grupo de Implantação da TV Digital (Gired).

A medida foi tomada porque não foi atingido o percentual mínimo de domicílios com sinal para o desligamento, que é de 90%. Segundo constatado, em nível local o percentual ficou em 88%. A Anatel não informou como se dará o cronograma de cobertura.