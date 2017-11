Fim do sinal analógico de TV é adiado para janeiro

Apenas em parte do interior paulista as transmissões televisivas serão digitalizadas neste momento; outras serão em 2018. Na região de Sorocaba, particularmente, onde a mudança do formato analógico para digital era aguardada para acontecer nesta quarta-feira (29), o processo será executado no dia 17 de janeiro de 2018. Foi o que decidiu e anunciou ontem a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a partir de pesquisa do Grupo de Implantação da TV Digital (Gired). A mudança estava prevista a partir de hoje.

A medida foi tomada porque não foi atingido o percentual mínimo de domicílios com sinal digital para o desligamento (que é de 90%). Segundo constatado, em nível local o percentual ficou em 88%. A Anatel, porém, não informou que áreas receberão o sinal digital e também como se dará o cronograma de cobertura. O Cruzeiro do Sul encaminhou questionamentos à Agência para obter essas informações, mas foi orientado a consultar o link com o texto divulgado no site que repetia os mesmos dados.

A Seja Digital, empresa encarregada de operacionalizar a implantação do sinal digital, também não dispunha de elementos para passar. O Gired também decidiu prorrogar o período de desligamento em duas outras regiões do Estado: em Santos, ele começa hoje e vai até o dia 20 de dezembro; no Vale do Paraíba, segue até 17 de janeiro do ano que vem. Já em Ribeirão Preto e Franca foi adiado para o dia 31 de janeiro de 2018.

Segundo a pesquisa Ibope Inteligência, em Santos o percentual atingido foi de 89%. O levantamento foi realizado entre os dias 14 e 25 deste mês. A amostra de Santos contou com 1.078 entrevistas, enquanto no conjunto das demais cidades foram realizadas 1.211, que totalizam 1.575 entrevistas.

Em Campinas, cuja área de influência alcança Sorocaba, o percentual foi de 88%. A pesquisa realizada entre os dias 13 e 25 deste mês ouviu 1.442 entrevistados, enquanto no conjunto das demais cidades foram realizadas 2,2 mil, que totalizam 2,3 mil entrevistas. A amostra é representativa dos domicílios da área urbana e rural das regiões pesquisadas.

No Vale do Paraíba o percentual auferido foi de 88%, segundo pesquisa realizada entre os dias 13 e 25 de setembro de 2017. A amostra contou com 1.078 entrevistas, enquanto no conjunto das demais cidades foram realizadas 1.610, que totalizam 1.988 entrevistas.

Em Ribeirão Preto 84% dos domicílios contam com sinal digital. A pesquisa foi realizada entre os dias 14 e 25 de novembro de 2017. A amostra contou com 1.078 entrevistas, enquanto no conjunto das demais cidades foram realizadas 1.400, que totalizam 1.894 entrevistas.

Em Franca, o percentual atingido foi de 80%. A pesquisa em Franca foi realizada entre os dias 14 e 24 de novembro de 2017. A amostra contou com 1.078 entrevistas, enquanto no conjunto das demais cidades foram realizadas 1.484, que totalizam 1.747 entrevistas.