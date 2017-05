Formatura do Proerd será no dia 1 junho no Recanto da Cascata

A Prefeitura da Estância Turística de São Roque realizará no dia 01 de junho, às 14h, a entrega dos certificados de conclusão dos alunos de 10 Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), inseridas no Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – Proerd.

O evento será realizado no Recanto da Cascata, na Av. Antonio Maria Piscena, 35, Bairro do Junqueira e vai contar com a participação de alunos, familiares, convidados e várias autoridades do município.

Receberão o certificado, 570 alunos das escolas Tetsu Chinone, Roque Verani, Paulo Ricardo, Maria José Ferraz Schoenacker,Maria Aparecida de Oliveira Ribeiro, José Luiz Pinto,. Iracema Vilaça, Euclides de Oliveira, Carmem Lúcia Blanco Carvalho de Brito e Bruno Francisco Chiarato, todas da rede municipal de ensino

O programa foi aplicado nas escolas através do esforço cooperativo entre a Polícia Militar, Secretaria de Educação, escolas e família, oferecendo atividades educacionais em sala de aula, estimulando as crianças e adolescentes a perceberem a necessidade de desenvolver as suas potencialidades, ajudando-os a preparar-se para o futuro, criando uma geração consistente do exercício de cidadania.

O Proerd

O Proerd consiste em uma ação conjunta entre as Policias Militares, Escolas e Famílias, no sentido de prevenir o abuso de drogas e a violência entre estudantes, bem como ajudá-los a reconhecer as pressões e as influências diárias que contribuem ao uso de drogas e à prática de violência, desenvolvendo habilidades para resisti-las.

O Proerd é mais um fator de proteção desenvolvido pela Polícia Militar para a valorização da vida, que imbuída de sua missão institucional, na busca por uma sociedade mais saudável e feliz.