Fotógrafos promovem ação solidária e trocam agasalhos por “miniensaio” na Brasital neste domingo

Aqueça o coração de quem precisa! O slogan, que também é um convite a toda a comunidade, promove a campanha realizada por mais de 20 fotógrafos de São Roque e região, que se unem neste domingo, 25, para um verdadeiro mutirão de “miniensaios” que serão trocados por agasalhos na Brasital. A ação acontecerá das 10h às 17h.

O Projeto Fotógrafos em Ação foi idealizado pelo grupo de amigos para fazer uma obra social e ajudar pessoas necessitadas através da arte. E a campanha do agasalho será a primeira de muitas outras que o grupo pretende fazer. “O intuito principal deste projeto é aquecer as pessoas que mais precisam, portanto, venham com o coração solidário e dispostos a contribuir”, convidam os fotógrafos.

Para participar basta doar um agasalho em boas condições e em troca um dos mais de 20 fotógrafos profissionais experientes no mercado da fotografia, presenteará o doador com um “miniensaio” externo.



Importante ressaltar que para realizar o miniensaio existem algumas regras.

Não será possível a escolha do fotógrafo, pois a definição se dará por ordem de chegada ou disponibilidade do profissional; obrigatoriamente um agasalho, no mínimo, deve ser entregue por pessoa a ser fotografada. Ex.:No caso de uma família de cinco integrantes serão cinco agasalhos, um casal dois agasalhos; será permitido apenas um miniensaio por pessoa, casal ou família. Cada sessão fotográfica terá duração de até 15min.

Todas as fotos serão disponibilizadas na página do Facebook – FotografosEmAção.

Os fotógrafos

Os fotógrafos Tom Oliveira, Guilherme Lion, Evander Portilho, Ronilson Santiago, Anderson Oliveira, Andressa Tanzi, Elen Guerra, Renan Amorim, Rafael Maia, Anderson Pedron (Filmmaker), Luciana Ferreira, André Cardoso, Jeferson Inácio, Carlos Eduardo Fragoso, Guilherme Rocha, Edson Assis, Vandré Queiroz (Designer), Pabyla Rocha, Marcelo Soares, Ronald Mennel, Samara Rodrigues e Juco Lima aguardam a sua doação e participação neste projeto solidário. “Estamos muito animados e contamos com a presença de todos”, convidam.

Serviço

Ação Solidária – Fotógrafos em Ação

Doação de agasalho em bom estado em troca de miniensaio fotográfico

25/6 – domingo, das 10h às 17h

CECT Brasital (Área externa) – Avenida Aracaí, 280 – Centro – São Roque