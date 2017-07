Frente fria pode trazer chuva a São Paulo

Uma grande e forte massa de ar seco predomina há vários dias sobre São Paulo, inibindo a formação das nuvens carregadas. As madrugadas têm sido mais frias, mas ao longo do dia a temperatura sobe e o ar fica seco no período da tarde.

Nesta segunda-feira o tempo ainda não muda. O sol já apareceu logo cedo e vai predominar ao longo de todo o dia na capital e também nas demais áreas do Estado. A sensação é de calor no período da tarde e ainda não chove em nenhuma região.

A umidade relativa do ar continua baixa nas horas mais quentes do dia, muitas áreas do Estado devem ficar com índices entre 21% e 30%, o que caracteriza estado de atenção.

Quando volta a chover em SP?

Na quinta-feira (3), as condições de chuva aumentam em São Paulo por causa de uma nova frente fria. Ainda não deve chover forte, haverá apenas condições para chuva fraca a moderada que ajuda a melhorar a qualidade do ar.